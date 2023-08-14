المقاولون العرب يعلن اسم مرشحه في رابطة الأندية المحترفة

رشح نادي المقاولون العرب، أحمد هاشم لعضوية رابطة الأندية المحترفة والتي ستدير مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد.

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‎ساهم أحمد هاشم منصب في التسويق بنادي المقاولون العرب ابتداءا من نوفمبر 2020 متطوعا ، ونجح هاشم في تطوير إستراتيجية إعادة تطوير شعار النادي وتصميم قميص اللاعبين، كما أدار استراتيجية التسويق عبر وسائل التواصلى الاجتماعي وتسويق المحتوي.

‎ويعد هاشم هو عضو متطوع في ابراز مؤتمرات النادي والمعارض التجارية والأحداث الكبرى ، وأبرزها المساعدة في تطوير قطاع الشباب والناشئين فضلا عن التنسيق للفعاليات الخيرية (مستشفى 57357 وذوي الاحتياجات الخاصة).

‎كما وضع خطة لترقية الملعب وغرف ملابس اللاعبين بنادي المقاولون العرب ، ويمتلك خبرات عديدة في المجال الرياضي أبرزها قائد الفريق في تذكرتي في كأس أفريقيا تحت 23 سنة (استاد القاهرة والسلام) خلال شهر نوفمبر 2019.

‎كما تواجد كمنظم الحدث في بروتوكول الكاف 2019 ، ومنسق الحدث في كأس العالم للكرة الطائرة 2019 - تحت 18 ، ومشرف البروتوكول في بطولات العالم لسلاح الشيش ، ورئيس اللجنة الرياضية في اتحاد طلاب الجامعة البريطانية في مصر.

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‎أحمد هاشم درس في الجامعة البريطانية في مصر - كلية إدارة الأعمال - قسم الأعمال الدولية ، كما درس في جامعة لندن ساوث بانك - كلية إدارة الأعمال - قسم الأعمال الدولية .

‎وحصل هاشم علي العديد من الدورات التدريبة وأبرزها. دبلومة الادارة الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA

دبلومة ادارة الاحداث الرياضية و دبلومة القانون الرياضي و دبلومة في التسويق الرياضي ودبلومة الادارة المالية في المجال الرياضي من الاتحاد الدولي FIFA

‎ دورة التسويق الرقمي شهادة جوجل المهنية ، دورة أبحاث التسويق من الجامعة البريطانية في مصر ، التسويق الدولي من الجامعة البريطانية في مصر ، دورة سلوك المستهلك من الجامعة البريطانية فى مصر، دورة الإدارة الإستراتيجية من الجامعة البريطانية في مصر ، مبادئ الدعاية والعلاقات العامة من الجامعة البريطانية في مصر ، دبلومة التسويق الرياضي ، ودبلوم إعادة التأمين المتقدم (معهد التأمين المصري).

‎وكان اتحاد الكرة أغلق أمس الأحد، باب الترشيح أمام الأندية لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة للموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

‎وكان اتحاد الكرة أعلن الخميس الماضي فتح الباب أمام أندية الدوري الممتاز الثمانية عشر من أجل طرح مرشحيها لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المصرية المحترفة، والتي تتولى إدارة مسابقة الدوري المصري الممتاز.

‎وحدد اتحاد الكرة غدا الثلاثاء 15 أغسطس موعدا لإجراء انتخابات رابطة الأندية المحترفة، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة.

‎وكانت أندية الدوري أرسلت أسماء سبع مرشحين لعضوية رابطة الأندية هم: أحمد دياب – عماد متعب - أمير مرتضى منصور- حسين أبو السعود- أحمد هاشم - خالد شكري - شريف صالح، وسيتم اختيار 5 أعضاء من بين المرشحين السبعة السابقين.

‎ويتشكل المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة من 7 أعضاء، عضوين منهم يمثلان اتحاد الكرة، أما الأعضاء الخمسة الأخرين، فتقوم أندية الدوري باختيارهم عن طريق التصويت، ثم تجرى انتخابات داخلية بين أعضاء المكتب التنفيذي لاختيار رئيس الرابطة، بشرط أن يكون من بين الأعضاء الخمسة الذين اختارتهم الأندية.