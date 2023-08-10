انتقال عربي بدر إلى المقاولون العرب

انتقل اللاعب عربي بدر مدافع النادي الأهلي السابق لنادي المقاولون العرب في صفقة انتقال حلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023، لدعم صفوف الفريق قبل الموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز.

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انتقال عربي بدر لنادي المقاولون بعد رحيله عن الأهلي:

ووقع عربي بدري على عقود الانتقال للمقاولون العرب لمدة 3 مواسم مقبلة بعدما فسخ تعاقده مع النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية، والذي كان بقرار من إدارة المارد الأحمر.

كان عربي بدر قد خرج للإعارة في الثلاثة مواسم الماضية لأندية الجونة وفيوتشر وطلائع الجيش، وكان موقفه صعبًا من قائمة المارد الأحمر بخروجه من قائمة الموسم المقبل وبالتالي رحيله عن صفوف الفريق الأحمر، لكن بعد تعذر عودته للنسور كان القرار بخروجه نهائيًا أو على سبيل الإعارة مجددًا.

رفض عربي بدر الخروج على سبيل الإعارة للموسم الثالث على التوالي، وقرر الرحيل بشكل نهائي عن صفوف المارد الأحمر، بعدما تم تصعيد صاحب الـ 21 عامًا في موسم 2019-2020 بقرار من المدرب السويسري السابق فايلر.