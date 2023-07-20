اتفاقية تعاون بين «المقاولون العرب لإدارة المرافق» و«JK Facilities» فى أسواق مصر وإفريقيا والشرق الأوسط

وقعت شركتا المقاولون العرب لإدارة المرافق، وجيه كيه لإدارة المراكز والمولات التجارية–JK Facilities، اتفاقية تعاون للتوسع فى مجال إدارة المشروعات والمرافق وتبادل الخبرات فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

وقام بالتوقيع على مذكرة التعاون اللواء محمد مندور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المقاولون العرب لإدارة المرافق، وتامر شاكر عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة جود للاستثمار وإدارة المحافظ العقارية، ورئيس شركة جيه كيه لإدارة المراكز والمولات التجارية–JK Facilities، وهى شركة شقيقة لشركة جود للاستثمار.

وأكد تامر شاكر عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة جود للاستثمار وإدارة المحافظ Joud Investments، ورئيس شركة جيه كيه لإدارة المراكز والمولات التجارية–JK Facilities، على التخطبط لزيادة مثل هذه الشراكات الاستراتيجية بشكل موسع، مشيرًا إلى وجود مفاوضات للتعاون مع عدد من الكيانات العالمية، حبث من المرتقب أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن مشروعات استثمارية متنوعة بالشراكة مع مجموعات استثمارية سعودية وكويتية وأردنية تتواجد فى السوق المصرى لأول مرة.

ورأى أن التطور العمرانى الذى تشهده مصر حاليا، ببيئة تشريعية ومناخ استثمارى جاذب، يشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية على التوجه لمصر، لافتا إلى قرب الإعلان عن مشروع تجارى ترفيهى بالدقى، ومشروعات عديدة بالعاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق تعتبر واحدة من الشركات العريقة والمتخصصة فى تقديم خدمات إدارة المرافق، والتى تشمل أعمال التشغيل والصيانة للمرافق العامة والخاصة لجميع الأنظمة الكهروميكانيكية، بالإضافة إلى خدمات النظافة والحراسة، كما أنها اتخذت خطوات جادة للتطوير بما يتناسب مع متطلبات السوق الحالية.

من جهتها اعتبرت آيسل خليفة، المدير التنفيذى لشركة جيه كيه لإدارة المراكز والمولات التجارية–JK Facilities، أن الاتفاقية تأتى ضمن عدة تحالفات واتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية لخدمة متطلبات إدارة المشروعات الجديدة بالسوق المصرية، كما أن شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق ذات ثقل عالمى تسعى أى شركة للتعاون معها.

وأكدت أن كلتا الشركتين ترغبان فى التوسع أكثر فى السوق المصرى وخاصة فى قطاع المشروعات العملاقة الحديثة بالسوق المصرية، وكلتا الشركتين تتوفر لديهما كافة الإمكانيات اللازمة لدعم سُبل التعاون فى السوق المصرية، وبما يعزز تبادل الخبرات فى هذا المجال، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات توفر المزيد من فرص العمل للشباب المصرى.