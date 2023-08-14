الأرصاد: انفراجة بعد مرتفع العروض الوسطى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن بداية مرتفع العروض الوسطى، أو مرتفع الأزوري، وهو انفراجة بعد الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ويمتد فوق البحر المتوسط، وخصوصًا في شهر أغسطس، ويؤثر على مصر برياح شمالية غربية تلطف من الحرارة المرتفعة صيفًا وخصوصًا على السواحل الشمالية الغربية.

وقالت الأرصاد إن السحب المنخفضة تظهر صباح الغد على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية والوجه البحري، مع استمرار تحسن الأحوال الجوية.

وأضافت الأرصاد، أنه يتخلل فصل الصيف أحيانًا كتل هوائية تعمل على تلطيف حرارة الجو، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تأثير مرتفع العروض الوسطى على جمهورية مصر العربية في فصل الصيف.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه حال تراجع مرتفع العروض الوسطى، إلى الغرب يحل محله منخفض الهند الموسمي ويكون مصاحب لرياح شمالية شرقية حارة، تصاحب الموجات الحارة ويصاحبها ارتفاع نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

مع وجود نشاط للرياح ليلًا، يعمل على تلطيف الأجواء، وانخفاض نسب الرطوبة.