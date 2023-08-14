دي بروين يغيب عن مباراة مانشستر سيتي أمام أشبيلية بكأس السوبر الأوروبية

تأكد غياب كيفن دي بروين عن تشكيلة مانشستر سيتي في مواجهة إشبيلية في كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم بعدما تعرض لإصابة الخلفية أمام بيرنلي في افتتاحية الدوري الإنجليزي .

دى بروين

أعلن غوارديولا تشكيلة من 22 لاعبا لكأس السوبر الأوروبية التي تقام في أثينا يوم الأربعاء بين سيتي بطل دوري الأبطال وإشبيلية بطل الدوري الأوروبي.

وشهدت قائمة السيتيزنز غياب الثلاثي البلجيكي كيفين دي بروين، والبرتغالي برناردو سيلفا ومواطنه روبين دياز.

برناردو سيلفا

روبين دياز

وجاءت قائمة مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: إيديرسون - أورتيجا - سكوت كارسون.

في الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - ناثان آكي - إيمريك لابورت - جاسكو جفارديول - مانويل أكانجي.

في الوسط: كيلفن فيليبس - ماتيو كوفاسيتش - رودريجو - ريكو لويس - جيمس ماكاتي - فيل فودين - جريليتش - ماكسيمو بيروني.

في الهجوم: بالمر - إيرلينج هالاند - جوليان ألفاريز - أوسكار بوب.