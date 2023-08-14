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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

احصلي على شعر طويل ولامع بماسك الزيت السحري

ماسك زيت جوز هند
ماسك زيت جوز هند

يُعرف زيت الزيتون وزيت جوز الهند بفوائده العديدة للشعر، فيعملان على تنعيم وإطالة الشعر وجعله صحي ولامع، لذلك يفضل تطبيق هذه الوصفة مرة بالأسبوع؛ للإستفادة بنتائجه.

 

طريقة عمل ماسك زيت الزيتون وزيت جوز الهند

المكونات:

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

 

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طريقة تحضير ماسك الشعر

سخني زيت جوز الهند في وعاء لمدة 3-4 ثوان، ثم يضاف له وهو دافيء زيت الزيتون.

طبقي المزيج على شعركِ من الجذور وحتى الأطراف واتركيه أطول فترة ممكنة. 

ينصح بتمشيط الشعر أثناء تطبيق الخلطة لأن هذا من شانه يساعد على الامتصاص ومن ثم نتيجة أفضل.

اتركي الماسك على شعرك لمدة 40 دقيقة، ثم قومي بشطفه جيدًا بالشامبو المناسب لنوع شعرك.

 

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