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الأحد 25 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

زيت الزيتون يمنع الإصابة بمرض ليس له علاج.. 5 فوائد صحية لتناوله

فوائد زيت الزيتون
فوائد زيت الزيتون

أثبتت دراسة أمريكية حديثة لأمراض القلب أن إضافة أقل من ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى النظام الغذائي التي بدورها تحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية المشبعة ومضادات الأكسدة يقلل من خطر الاصابة بمرض الزهايمر. 

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زيت الزيتون الحل الأمثل لتجديد خلايا الجلد

فوائد زيت الزيتون

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي، أكد الأطباء أن استخدامات زيت الزيتون لها فوائد صحية متعددة منها تقليل خطر الوفاة الناتجة عن أمراض القلب أو الرئة واضطرابات الدماغ والسرطان، بالإضافة إلى 6 فوائد صحية أخرى تمنحك صحة جيدة، والتي نستعرضها إليك فيما يلي:  

فوائد زيت الزيتون

غني بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة، فهو زيت طبيعي مستخرج من الزيتون، وثمرة شجرة الزيتون.

يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، حيث أن زيت الزيتون البكر الممتاز مغذي إلى حد ما، بصرف النظر عن الأحماض الدهنية المفيدة ، فهو يحتوي على كميات متواضعة من الفيتامينات E و K.

يمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات، حيث يساعد تناوله في علاج التهابات المفاصل، كما يساعد في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي

يمنع زيت الزيتون الجلطات، حيث تحدث السكتة الدماغية بسبب اضطراب تدفق الدم إلى الدماغ ، إما بسبب جلطة دموية أو نزيف، الأمر الذي يمنعه زيت الزيتون نظرًا لإحتوائه على عناصر غذلئية مميزة.

يقي من أمراض القلب، وهي السبب الأكثر شيوعًا للوفاة في العالم .

يحارب مرض الزهايمر، فهو هو أكثر حالات التنكس العصبي شيوعًا في العالم، وقد يقلل زيت الزيتون من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

الجريدة الورقية