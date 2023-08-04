تصفيفات شعر للعروس تتماشى مع جميع أشكال الفساتين| رائجة في 2023

تحتار النساء في ليلة من أهم الليالي بعمرها وهي ليلة عرسها، من اختيار تصفيفة الشعر التي تتناسب مع ملامحها واستايل الفستان؛ لتخطف الأنظار بجمالها وتميزها، وفي السطور التالية نقدم لك بعض التصفيفات المميزة لهذا العام، تجعلك أنيقة وتتماشى مع استايل فستانك.

تصفيفات شعر للعروس رائجة في 2023

الشينيون الفرنسية

تعد تسريحة الشينيون الفرنسية إحدى أرقى تسريحات الشعر وأكثرها شعبية بين العرائس، وهي تلائم مختلف أطوال الشعر، وتتناسب مع أشكال الوجوه كافة، وهي خيار رائع مع فستان الزفاف المطرز، اعتمديها بأسلوب هايش قليلًا مع القليل من خصلات الشعر الويفي المنسدلة على جانبي الوجه، والغرة المسحوبة إلى الخلف.

الكعكة المنخفضة مع غرة على أحد الجوانب

إنها تسريحة شعر أنثوية راقية وناعمة في الوقت نفسه، تبرز ملامح الوجه وتسلط الضوء عليها، وهي خيار مناسب لفستان الزفاف المطرز، كما أنها تلائم مختلف أطوال الشعر، لا سيما الشعر المتوسط الطول، اعتمديها مع الغرة الجانبية المالسة المسحوبة إلى الخلف.

الشعر الويفي مع غرة مثبته على الجانبين إلى الخلف

هذه التسريحة غاية في الأناقة والجمال، وهي مثالية للعرائس ذوات الشعر الطويل، وهي تبرز الشعر بأسلوب كلاسيكي راقٍ، ولإطلالة مريحة في يوم الزفاف، اعتمدي هذه التسريحة مع تقسيم الغرة وتثبيتها على الجانبين والمسحوبة إلى الخلف.