تنفع للدايت| طريقة عمل شرائح البفتيك المشوي

شرائح البفتيك المشوي من الأكلات اللذيذة والصحية التي يمكنك تحضيرها في دقائق، ويمكنك تناولها إذا كنت تسير على نظام غذائي بهدف خسارة الوزن أو لم يكن لديك وقت طويل لإعداد الطعام.

بفتيك

طريقة عمل شرائح البفتيك المشوي

المقادير

- اللحم : نصف كيلو (شرائح)

- صلصة الباربيكيو : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- خل البلسمك : ملعقة كبيرة

- الصويا صوص : ملعقة صغيرة

- العسل : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ربع كوب

- الثوم : 3 ملاعق كبيرة (مفروم)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- صلصة ورشسترشاير : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

طريقة التحضير

ضعي الخل البلسمي، والورشسترشاير، والعسل، وزيت الزيتون، وصوص الباربكيو في وعاء وقلبي المكونات جيداً.

أضيفي الثوم المفروم، والبصل المفروم، والملح، والفلفل الأسود، وقلبي المكونات حتى تمتزج.

ضعي شرائح اللحم في خليط التتبيلة، واتركيها في الثلاجة ليلة كاملة.

سخني الشواية، واشوي البفتيك وقلبيه على الجانبين حتى ينضج تماماً، ويُقدم.