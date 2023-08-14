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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

تنفع للدايت| طريقة عمل شرائح البفتيك المشوي

بفتيك مشوي
بفتيك مشوي

شرائح البفتيك المشوي من الأكلات اللذيذة والصحية التي يمكنك تحضيرها في دقائق، ويمكنك تناولها إذا كنت تسير على نظام غذائي بهدف خسارة الوزن أو لم يكن لديك وقت طويل لإعداد الطعام.

 

بفتيك

طريقة عمل شرائح البفتيك المشوي

المقادير

- اللحم : نصف كيلو (شرائح)

- صلصة الباربيكيو : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- خل البلسمك : ملعقة كبيرة

- الصويا صوص : ملعقة صغيرة

- العسل : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ربع كوب

- الثوم : 3 ملاعق كبيرة (مفروم)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- صلصة ورشسترشاير : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

 

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طريقة عمل بفتيك الدجاج المقلي

طريقة التحضير

ضعي الخل البلسمي، والورشسترشاير، والعسل، وزيت الزيتون، وصوص الباربكيو في وعاء وقلبي المكونات جيداً.

أضيفي الثوم المفروم، والبصل المفروم، والملح، والفلفل الأسود، وقلبي المكونات حتى تمتزج.

ضعي شرائح اللحم في خليط التتبيلة، واتركيها في الثلاجة ليلة كاملة.

سخني الشواية، واشوي البفتيك وقلبيه على الجانبين حتى ينضج تماماً، ويُقدم.

 

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