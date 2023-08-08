احصلي على قطع لحم جيدة التسوية.. 6 خطوات عليك فعلها

يعاني البعض من صعوبة مضغ اللحم؛ بسبب عدم تسويتها جيدًا رغم تركها وقت كافي على النار، مما يترتب عليه تراكم قطع من اللحم داخل الأسنان، ويؤدي ذلك إلى إلتهاب اللثة، لذلك نقدم لك خطوات تسوية اللحم بشكل جيد .

الطريقة الصحيحة لتسوية اللحم بشكل جيد

قطع اللحوم الجيدة

اختيار قطعة اللحم المناسبة لها دور مهم للغاية في نضجه بسرعة، فكلما كانت قطع اللحم من حيوان صغير العمر والحجم، يكون نضجه أسرع وأسهل، بعكس تلك التي تكون من حيوانات كبيرة، ويمكننا معرفة جودة اللحم من حجمها ولونها، فاللون الأحمر أو الوردي يدل على جودة عالية، وكلما كان لون القطعة داكناً أكثر كلما قلت جودة اللحم كما أن نعومة اللحم تدل على جودتها أيضاً.

تقطيع اللحم

تقطيع اللحم له علاقة كبيرة بمدة تسويتها، فكلما قطعت شرائح لحم سميكة، كلما استغرقت وقتًا طويلًا في تسويتها، لذا يفضل تقطيعها لشرائح رقيقة وغير سميكة، فعلى سبيل المثال قطع الستيك والشاورما تنضج بشكل أسرع من غيرها كالكتف والرقبة، على جانب آخر علينا أخذ الحيطة من طهي اللحوم مدة طويلة بعد تقطيعها حفاظاً عليها من الجفاف.

تخلية اللحم من العظام

جميع أنواع اللحوم على اختلافها، إن كانت لحوم الخروف، أو العجل، أو حتى لحوم الدجاج، فإن نزعنا للعظام منها يساعد على تسويتها ونضجها بشكل أسرع وأفضل أيضاً.

تتبيل اللحم

القيام بتتبيل قطعة اللحم وتركها في مزيج التوابل لعدة ساعات قبل الطهي، يؤدي كذلك إلى تسريع نضجها، وبإمكاننا كذلك أن نضيف الخردل بكمية قليلة إلى مقلاة الطهي بحيث لا يؤثر على طعم اللحم.

إضافة السوائل

السوائل في عملية الطهي مثل الماء والمرق، تعتبر وسيلة فعالة لإيصال الحرارة بشكل أفضل في قدر الطهي، ما يساعد على تسريع نضج اللحوم التي نريد طهيها، لذلك يمكننا أن نضع القليل من الماء أو المرق بعد رفع حرارة القدر أو المقلاة وتغطيتها جيداً للحفاظ على البخار المتشكّل داخلها.

قدر الضغط

يقلل قدر الضغط من الوقت المستهلك في سلق اللحوم بشكل كبير، حيث يعتمد ذلك على جودة القدر نفسه، لذا يُنصح باستخدام قدر الضغط مع الحذر الشديد أثناء ذلك.