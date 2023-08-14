أحمد شوبير يكشف رحيل أحد نجوم الأهلى 

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم و منتخب مصر السابق عن رحيل أحد من نجوم الفريق عن القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة بالميركاتو الصيفي الجاري.

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كتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدة تكشف فيها رحيل أحد لاعبي فريق الأهلي في تغريدة جاءت كالتالي:" خلال ساعات الأهلي يعلن عن رحيل نجم من نجوم الفريق".

وذكرت تقارير ان اللاعب الذي تحدث عنه الإعلامي أحمد شوبير هو محمد شريف مهاجم الأهلي الحالي ، الذي يريد خوض تحدي جديد خارج القلعه الحمراء خلال الفترة القادمة .

ارتبط محمد شريف مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي اسمة حول رحيل إلى نادي الخليج السعودي وبجانب في أحدي نوادي الدوري الدنماركي .

محمد شريف توج مع القلعه الحمراء لهذا الموسم العديد من البطولات الدوري المصري الممتاز ، وكأس مصر ، كأس السوبر المصري ، دوري أبطال أفريقيا ويتبقي له بطولاتين هما كأس السوبر الأفريقي الذي يٌقام في السعودية وكأس السوبر في نسخته الجديدة .