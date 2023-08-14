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الإثنين 14 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أحمد شوبير يكشف رحيل أحد نجوم الأهلى 

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم و منتخب مصر السابق عن رحيل أحد من نجوم الفريق عن القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة  بالميركاتو الصيفي الجاري.

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كتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدة تكشف فيها رحيل أحد لاعبي فريق الأهلي في تغريدة جاءت كالتالي:"  خلال ساعات الأهلي يعلن عن رحيل نجم من نجوم الفريق".

وذكرت تقارير ان اللاعب الذي تحدث عنه الإعلامي أحمد شوبير هو محمد شريف مهاجم الأهلي الحالي ، الذي يريد خوض تحدي جديد خارج القلعه الحمراء خلال الفترة القادمة .

ارتبط محمد شريف مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي اسمة حول رحيل إلى نادي الخليج السعودي  وبجانب في أحدي نوادي الدوري الدنماركي .

محمد شريف توج مع القلعه الحمراء  لهذا الموسم  العديد من البطولات  الدوري المصري الممتاز ، وكأس مصر ، كأس السوبر المصري ، دوري أبطال أفريقيا  ويتبقي له بطولاتين هما كأس السوبر الأفريقي الذي يٌقام في السعودية وكأس السوبر في نسخته الجديدة .

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