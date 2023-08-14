الأهلي يجدد عقد أفشة لمدة ثلاث سنوات

أعلن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، عن تجديد عقد اللاعب محمد مجدي أفشة لمدة ثلاث سنوات قادمة، بالإضافة إلى السنة المتبقية من عقده الحالي.

وقال بيبو إن أفشة وقع العقد الجديد «على بياض»، وترك التقدير المالي للنادي، والذي بالتأكيد يقدر كل أبنائه الذين يساهمون في رفعة شأنه في كل المحافل.

وانضم أفشة البالغ من العمر 27 عامًا لصفوف الأهلي في عام 2019 قادما من بيراميدز.

ومع الأهلي فاز أفشة بالدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات.

ودوري أبطال أفريقيا 3 مرات والسوبر الأفريقي مرتين، كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 3 مرات وحصل على البرونزية مرتين.

ولعب أفشة مع الأهلي 187 مباراة سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 39 هدفًا.