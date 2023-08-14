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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد وصول نيمار للسعودية للانضمام لـ الهلال

نيمار
نيمار

نجح الهلال السعودي في التوصل لاتفاق مع الدولي البرازيلي نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكشفت تقارير صحفية سعودية أن نيمار سيحصل على راتب سنوي قدره 80 مليون يورو، كما أن مدة التعاقد ستكون موسمين مقبلين.

وأوضحت أن نيمار أبدى رغبة قوية في الانتقال للهلال خلال الميركاتو الحالي، بعد الهجوم الحاد من قبل جماهير باريس سان جيرمان على اللاعب خلال المواسم السابقة.

وأشارت التقارير إلى أن نيمار سيصل السعودية خلال 24 ساعة، حيث سيكون هناك إستقبال حافل وضخم في انتظار اللاعب.

وأكدت التقارير أن اللاعب فور قدومه للسعودية سيقوم بإجراء الكشف الطبي وحال اجتيازه سيوقع عقود انضمامه للزعيم الاَسيوي.

وكان لويس إنريكي، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، قد منح الإدارة الضوء الأخضر لرحيل الثنائي نيمار جونيور، وفيراتي، حيث يرغب في تدعيم الفريق العاصمي بصفقات قوية، كانت بداياتها الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة السابق.

وكان باريس سان جيرمان قد تعاقد مع عثمان ديمبلي، بعدما قام بدفع الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب، والمُقدر بـ 50 مليون يورو.