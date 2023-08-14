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الإثنين 14 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

انطلاق المباراة.. الاتحاد السعودي يبدأ مهمة الدفاع عن اللقب أمام الرائد

الاتحاد والرائد في
الاتحاد والرائد في الدوري السعودي

انطلقت منذ قليل صافرة أحداث مباراة اتحاد جدة ونظيره الرائد، التى تجمع الفريقين على ملعب استاد مدينة الملك هبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري السعودي للمحترفين موسم 2023 ـ 2024.

تشكيل اتحاد جدة السعودي أمام الرائد في الدوري 

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

 

في الدفاع: الدفاع: مهند الشنقيطي – أحمد شراحيلي – مد الله العليان – باسعود.

 

في الوسط: نجولو كانتي – إيجور كورنادو – فابينيو.

 

في الهجوم: رومارينهو – عبدالرزاق حمدالله – كريم بنزيما.

 

 

تشكيل الرائد لمباراة الاتحاد السعودي 