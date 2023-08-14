مبادرة لزراعة الأشجار بفناء مدرسة المهندس الراجحي بنجع حمادي

نفذت مدرسة المهندس محمد عبد الرحيم الراجحي للتعليم الأساسي بقرية الشاورية التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، مبادرة زراعية تحت شعار " البذور عليك و المحصول علينا " وذلك تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومتابعة إدارة المدرسة وأبو الوفاء عبد السلام مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية.

وقالت غادية عبد القوي الهمامي مديرة المدرسة، أن المدرسة نفذت المبادرة بمشاركة الطلاب والتلاميذ، وشملت المبادرة زراعة بذور العديد من النباتات الكركديه، والجرجير، و الكنتالوب، والملوخية، والكزبرة، و اللب الخشب، و البامية، والمشمش، و البرقوق، وغيرها من النباتات و المزروعات الأخري.

وأوضحت " الهمامي" تهدف المبادرة إلي الاهتمام بالزراعة، وزيادة المساحات الخضراء بالمدرسة، وشغل وقت الفراغ للطلاب والتلاميذ فى شئ مفيد وممتع، مشيرة إلى أن المبادرة كان لها تأثير إيجابي على الطلاب والتلاميذ، وأيضا المعلمين بالمدرسة، حيث بدأوا يهتموا بزراعة البذور و الشتلات فى منازلهم.

و أضافت مديرة مدرسة المهندس محمد عبد الرحيم الراجحي، أنه في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، وضعت الدولة أجندة وطنية للتنمية المستدامة يمثل فيها البعد البيئي محوراً أساسياً بشكل يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها، مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع من خلال المبادرة التي قمنا بتنفيذها علي أرض الواقع في المدرسة.

وناشدت " الهمامي" مديري المدارس التابعة للإدارة التعليمية بنجع حمادي بتعميم هذه المبادرة في المدارس، تماشيا مع المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، لما لها من فوائد متعددة منها زيادة الرقعة الخضراء في المدارس.