رقائق أمازون تنافس Google و Microsoft في سباق الذكاء الاصطناعي

تخطط أمازون للتنافس في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) مع التخصصات التقنية الأخرى مثل Microsoft و Google. يقال إن عملاق التجارة الإلكترونية يطور نوعين من الرقائق الدقيقة للتدريب وتسريع الذكاء الاصطناعي التوليدي.

نظرًا لأن وحدات معالجة الرسومات Nvidia تصبح باهظة الثمن وصعبة الشراء، فإن هذه الرقائق المخصصة - Inferentia و Trainium من Amazon ستساعد عملاء AWS من خلال نظام أساسي بديل لتدريب نماذج اللغة الكبيرة الخاصة بهم.



ماذا قالت أمازون عن هذه الرقائق



في مقابلة مع CNBC، قال الرئيس التنفيذي لشركة Amazon Web Services، آدم سيليبسكي، "يود العالم بأسره المزيد من الرقائق لعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي، سواء كان ذلك من خلال وحدات معالجة الرسومات أو ما إذا كانت هذه هي رقائق Amazon التي نصممها. أعتقد أننا في وضع أفضل من أي شخص آخر على وجه الأرض لتوفير السعة التي يريدها عملاؤنا بشكل جماعي".

مقارنة بجوجل ومايكروسوفت، تأخرت أمازون في دخول سباق الذكاء الاصطناعي. في أبريل، أعلنت أمازون عن عائلتها الخاصة من نماذج اللغات الكبيرة، والتي تسمى تيتان. أطلقت الشركة أيضًا خدمة تسمى Bedrock لمساعدة المطورين على تحسين البرامج باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.



كيف ستكون هذه الرقائق أمازون في سباق الذكاء الاصطناعي



وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يمنحها السيليكون المخصص من أمازون ميزة في الذكاء الاصطناعي التوليدي. شرح مات وود نائب رئيس أمازون للمنتج أيضًا كيف ستعمل هاتان الرقائق.

قال وود، "ينقسم التعلم الآلي إلى هاتين المرحلتين المختلفتين. لذلك تقوم بتدريب نماذج التعلم الآلي ثم تقوم بتشغيل الاستدلال مقابل تلك النماذج المدربة. يوفر Trainium تحسينًا بنسبة 50٪ تقريبًا من حيث أداء السعر مقارنة بأي طريقة أخرى لتدريب نماذج التعلم الآلي على AWS ".

ستساعد أداة Amazons الجديدة للذكاء الاصطناعي الأطباء على توفير الوقت

ستساعد أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة من أمازون الأطباء على توفير الوقت، وإليك الطريقة

أضاف وود: "ستمكّن Inferentia العملاء من "تقديم استدلال تعلم الآلة منخفض التكلفة للغاية وعالي الإنتاجية وزمن انتقال منخفض، وهو كل التنبؤات عندما تكتب موجهًا في نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بك، وهذا هو المكان الذي كل ذلك فيه تتم معالجته لمنحك الرد".

يمكن أن تدفع هيمنة Amazon على السحابة أيضًا المستخدمين إلى اختيار الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تقدمه الشركة على Google و Microsoft. قد ينجذب عملاء AWS إلى Amazon لأنهم على دراية بها بالفعل ، حيث يقومون بتشغيل تطبيقات أخرى وتخزين بياناتهم هناك.

تقدم Bedrock لعملاء AWS الوصول إلى نماذج اللغات الكبيرة التي تصنعها Anthropic و Stability AI و AI21 Labs و Titan الخاصة بشركة Amazon. في يوليو، طرحت أمازون أحدث عروضها للذكاء الاصطناعي، وهي AWS HealthScribe التي تساعد الأطباء على صياغة ملخصات زيارة المريض باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.