دعوى ضد أمازون في مكافحة الاحتكار

يقال إن أمازون ستلتقي مع لجنة التجارة الفيدرالية الأسبوع المقبل قبل رفع دعوى محتمل ضد الاحتكار ضد بائع التجزئة عبر الإنترنت. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان والمفوضين ريبيكا كيلي سلوتر وألفارو بيدويا سيجلسون مع ممثلي أمازون حيث تقترب الوكالة الحكومية من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقاضي الشركة بسبب قوانين مكافحة الاحتكار. يُنظر إلى المحادثة المجدولة على أنها اجتماع "الطقوس الأخيرة": الفرصة الأخيرة لأمازون لإقناع لجنة التجارة الفيدرالية بالتراجع قبل رفع دعوى.

بدأت لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق في أمازون في عام 2019 لاستخدام نفوذها لإلحاق الضرر بالمنافسة. وبحسب ما ورد بدأ المحققون التحقيق من خلال إجراء مقابلات مع بائعي الأسواق الخارجية ، وسألوا عن أرباحهم على أمازون مقارنة بأرباحهم على منصات منافسة مثل eBay و Walmart. ذكرت بوليتيكو في يوليو أن الدعوى القضائية المحتملة "من المرجح أن تتحدى مجموعة من ممارسات أمازون التجارية" و "يمكن أن تؤدي إلى إعادة هيكلة بأمر من المحكمة لإمبراطورية 1.3 تريليون دولار". هذه الدعوى منفصلة عن تلك التي رفعتها FTC في يونيو ضد بائع التجزئة ، متهمة إياها بخداع العملاء في اشتراكات Prime وجعل من الصعب إلغاء الخدمة.

كان خان ناقدًا قديمًا لشركة أمازون. عندما كانت طالبة قانون في جامعة ييل ، كتبت ورقة تقترح إعادة التفكير في قوانين مكافحة الاحتكار استجابة لهيمنة الشركة. وانتقد تقريرها قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية لتركيزها أكثر من اللازم على أسعار المستهلكين بينما رفضت الطرق الأخرى التي يمكن للشركات من خلالها خرق القانون للحصول على مزايا تنافسية. قالت لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2018: "كمستهلكين ، نحن نحب شركات التكنولوجيا هذه. ولكن كمواطنين وكعاملين ورجال أعمال ، نحن ندرك أن قوتهم مقلقة. نحن بحاجة إلى إطار عمل جديد ، ومفردات جديدة لكيفية تقييم ومعالجة هيمنتهم ". جادلت أمازون في رفض خان للقضية بناءً على عملها الأكاديمي وتصريحاتها السابقة.

وبحسب ما ورد ، فإن إدارة بايدن "أصبحت قلقة بشكل متزايد" بشأن تأثير شركات التكنولوجيا الكبرى. تصف بلومبرج الفرع التنفيذي بأنه "يسعى إلى عكس ما اعتبره عقودًا من التراخي في الإشراف على توحيد الشركات وقوة السوق". رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد Meta و Google عدة مرات (على الرغم من أن قاضيًا فيدراليًا قام مؤخرًا بتضييق نطاق إحدى تلك القضايا).