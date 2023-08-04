أمازون تعمل على مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدية

تمامًا مثل أي شركة تقنية كبرى أخرى ، تركز أمازون بشدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي. أشار الرئيس التنفيذي آندي جاسي في مكالمة أرباح أمازون الأخيرة إلى أن كل قسم لديه العديد من مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدية قيد التنفيذ.

قال جاسي: "داخل أمازون ، يعمل كل فريق من فرقنا على بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي مولدة تعيد ابتكار تجربة عملائها وتعززها". "ولكن بينما سنبني عددًا من هذه التطبيقات بأنفسنا ، سيتم إنشاء معظمها بواسطة شركات أخرى ، ونحن متفائلون بأن أكبر عدد من هذه التطبيقات سيتم بناؤه على [Amazon Web Services]. تذكر أن جوهر الذكاء الاصطناعي هو البيانات الناس يريدون جلب نماذج الذكاء الاصطناعي إلى البيانات ، وليس العكس. "



ولهذه الغاية ، قال Jassy إن AWS توفر الخدمات والبنية التحتية التي يمكن أن تساعد عملائها في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المولدة للطاقة ، كما تلاحظ The Verge. يهدف نظام AWS CodeWhisperer ، على سبيل المثال ، إلى تسريع سير عمل المطورين من خلال اقتراح مقتطفات من التعليمات البرمجية يمكنهم استخدامها مباشرةً في محرر الشفرة.

بالنسبة للطرق التي تخطط بها أمازون لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليفي في منتجاتها وخدماتها الموجهة للمستهلكين ، كانت Jassy أكثر خجولة قليلاً ، لكنها أكدت على أهمية التكنولوجيا لجميع جوانب الشركة في المضي قدمًا.

وقال إن المشاريع "تتراوح من الأشياء التي تساعدنا على أن نكون أكثر فعالية من حيث التكلفة وانسيابية في كيفية إدارة العمليات في مختلف الشركات إلى القلب المطلق لكل تجربة عميل نقدمها". "وهذا صحيح في أعمال متاجرنا. هذا صحيح في أعمالنا في AWS. هذا صحيح في أعمالنا الإعلانية. إنه صحيح في جميع أجهزتنا ، ويمكنك فقط تخيل ما نعمل عليه فيما يتعلق بـ Alexa هناك. هذا صحيح في أعمالنا الترفيهية ، كل واحد. سيكون في صميم ما نقوم به. إنه استثمار وتركيز كبير بالنسبة لنا. "

قد نتعلم المزيد عن بعض جهود الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تركز على المستهلك من أمازون عندما تكشف عن أجهزة جديدة في 20 سبتمبر. سيكون لدى الشركة حتمًا مجموعة من المنتجات التي تعمل بنظام Alexa للتباهي بها. في هذه الأثناء ، بالنظر إلى ما تفعله Google و Microsoft مع روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ، لن يكون من المفاجئ رؤية أمازون تبدأ في تقديم واحدة خاصة بها على واجهة متجرها.