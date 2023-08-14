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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

بالإجماع.. الملاح رئيسًا للغرفة التجارية بالسويس

محمد الملاح رئيس
محمد الملاح رئيس مجلس الادارة الغرفة التجارية بالسويس

شهدت الغرفة التجارية المصرية بالسويس ، اليوم الاثنين ، الاجتماع الاول لمجلس الادارة بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة باسماء المعيين بالمجلس وتكليف الغرفة التجارية بانعقاد اجتماعها الاول وتشكيل هيئة المكتب. 

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وحصل محمد الملاح على منصب رئيس مجلس الادارة بالتزكية من أعضاء المجلس وحصل على منصب النائب الأول أحمد إبراهيم ، والنائب الثاني فرج عبد العزيز ، وعلى منصب أمين الصندوق عبيد الابنودي ومنصب أمين الصندوق المساعد سيد الجاز، ومنصب السكرتير العام أمين الشاطر.

 

وانتهت الجلسة الاولي لمجلس ادارة الغرفة التجارية بتهنئة العاملين بالغرفة التجارية بالسويس لمجلسهم الجديد متمنين لهم مزيدا من العطاء والنجاح والتفوق تحت قيادة محمد الملاح رئيس مجلس الادارة ، كما اعرب محمد الملاح علي تمنياته بمزيد من العمل لصالح تجار محافظة السويس.

 

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