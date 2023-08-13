ابوالعيون رئيسا لمجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط

شهدت الغرفة التجارية باسيوط، مساء اليوم الأحد، الاجتماع الاول لمجلس الادارة بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة باسماء المعيين بالمجلس وتكليف الغرفة التجارية بانعقاد اجتماعها الاول وتشكيل هيئة المكتب.

الغرفة التجارية بأسيوط

وحصل عمرو أبو العيون على منصب رئيس مجلس الادارة بالتزكية من قبل السادة اعضاء المجلس كما حصل علي عبدالعزيز الشريف على منصب النائب الأول والدكتور الحلفاوي محمد خليل على منصب النائب الثاني، ومحمد كمال أحمد على منصب أمين الصندوق، وأحمد محمود حسن على منصب أمين صندوق مساعد، وعماد الدين تغيان على منصب السكرتير العام.

وقام عمرو أبوالعيون، بالترحيب بالسادة الاعضاء الجدد بالمجلس وهم الاستاذ صابر خله والاستاذ ناصر عبد البديع، معربًا عن تمنياته بمزيد من العمل لصالح تجار محافظة اسيوط.

وكما قام المجلس بالموافقة، على ضم الأعضاء المعينين وهم هند جوزيف امين وعادل احمد خليل وايهاب صلاح ثابت ومحمد سيد محمد سيد ومصطفي محمد عبدالعزيز.

وانتهت الجلسة الاولي لمجلس ادارة الغرفة التجارية بتهنئة العاملين بالغرفة التجارية باسيوط لمجلسهم الجديد متمنين لهم مزيدا من العطاء والنجاح والتفوق تحت قيادة عمرو ابو العيون رئيس مجلس الادارة.