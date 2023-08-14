الغرفة التجارية بالاسكندرية تختار هيئة المكتب التنفيذي

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية مساء الأحد جلسته الإجرائية لتشكيل هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيس الغرفة ونائبيه والسكرتير العام وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد.

وجاء تشكيل هيئة المكتب كالآتي:

رئيس الغرفة: الأستاذ أحمد الوكيل.

النائب الأول: الأستاذ أحمد حسن.

النائب الثاني: الأستاذ أحمد صقر.

السكرتير العام: الأستاذ عمرو مصيلحي.

أمين الصندوق: الدكتور ياسر المناويشي.

أمين الصندوق المساعد: المهندس شريف بقطر.

ممثل غرفة الإسكندرية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية: الدكتور كرم كردي .