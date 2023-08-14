عاجل
بالمجموع| نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 (القائمة الكاملة) نتيجة تنسيق الجامعات 2023| 86.46% الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية نتيجة تنسيق الجامعات 2023| 91.34% الحد الأدنى لكليات الطب البشري عاجل.. الطب 91.34% وطب الأسنان 90.97%
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الغرفة التجارية بالاسكندرية تختار هيئة المكتب التنفيذي

احمد الوكيل رئيس
احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية مساء الأحد جلسته الإجرائية لتشكيل هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيس الغرفة ونائبيه والسكرتير العام وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد.

وجاء تشكيل هيئة المكتب كالآتي:

رئيس الغرفة:  الأستاذ أحمد الوكيل.
النائب الأول: الأستاذ أحمد حسن.
النائب الثاني: الأستاذ أحمد صقر.
السكرتير العام: الأستاذ عمرو مصيلحي.
أمين الصندوق: الدكتور ياسر المناويشي.
أمين الصندوق المساعد: المهندس شريف بقطر.
ممثل غرفة الإسكندرية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية: الدكتور كرم كردي .