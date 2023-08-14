ميتا تضيف ميزات جديدة إلى WhatsApp لتحسين تجربة المستخدم

كانت ميتا Meta وواتساب مشغولة هذا العام، حيث قدمت تحديثات وميزات جديدة لتحسين تطبيق المراسلة الفورية (IM). دعنا نستكشف سبع إضافات رئيسة توفر طرقًا جديدة لاستخدام WhatsApp.

1. الوصول إلى WhatsApp على أجهزة متعددة: يمكن للمستخدمين الآن تسجيل الدخول إلى نفس الحساب على ما يصل إلى أربعة هواتف. تتيح هذه الميزة التبديل السلس بين الأجهزة دون تسجيل الخروج، مما يضمن تشفير الرسائل الشخصية والوسائط والمكالمات.

2. قفل الدردشة: قدم ميتا Meta ميزة قفل الدردشة لحماية المحادثات الخاصة. يمكن للمستخدمين حماية محادثاتهم بكلمة مرور، والتي يتم نقلها إلى مجلد منفصل، يمكن استخدام المقاييس الحيوية أو كلمة مرور الجهاز لمزيد من الأمان. يتم إخفاء اسم المرسل والمحتوى من الإخطارات.

3. استطلاعات التصويت الفردي وخيارات المشاركة المحسّنة: وسع WhatsApp خيارات الاقتراع من خلال تقديم "استطلاعات التصويت الفردي" حيث يمكن للمشاركين التصويت مرة واحدة فقط. يمكن الآن تحرير التسميات التوضيحية للصور ومقاطع الفيديو والمستندات المعاد توجيهها أو الاحتفاظ بها أو حذفها.

4. قنوات مسؤولي المجموعة: تسمح القنوات لمديري المجموعة بإرسال نصوص وصور ومقاطع فيديو وملصقات واستطلاعات للرأي إلى المتابعين. تتوفر هذه الميزة في علامة تبويب منفصلة تسمى "التحديثات"، مما يجعلها مميزة عن الدردشات العادية.

5. رسائل فيديو سريعة: يمكن للمستخدمين الآن مشاركة مقاطع فيديو مدتها 60 ثانية مباشرة في الدردشة كرسائل فيديو فورية. على غرار الرسائل الصوتية، يمكن للمستخدمين التبديل إلى وضع الفيديو وتسجيل مقاطع فيديو قصيرة. التمرير لأعلى يتيح التسجيل بدون استخدام اليدين.

6. تعديل الرسائل المرسلة: يتيح WhatsApp الآن تحرير الرسائل المرسلة في غضون 15 دقيقة. سيتم تمييز الرسائل المعدلة بعلامة "محرر"، مما يشير إلى التصحيحات دون الكشف عن محفوظات التحرير. يضمن التشفير التام الخصوصية.

7. إسكات المكالمات غير المعروفة: سيتم إسكات المكالمات الواردة من جهات اتصال غير معروفة تلقائيًا. تساعد هذه الميزة المستخدمين على تجنب البريد العشوائي وعمليات الاحتيال والمكالمات من أشخاص غير مألوفين. ستظهر المكالمات الصامتة في سجلات المكالمات ولكنها لن تصدر رنينًا على هاتف المستخدم.

توفر هذه الميزات الجديدة وظائف وحماية محسنة، مما يعزز تجربة WhatsApp الشاملة للمستخدمين.