ميتا تخطط لبرنامج محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي

تستعد ميتا Meta لإطلاق روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع شخصيات فريدة ، وفقًا لتقرير صادر عن Financial Times. ماذا بعد؟ يبدو أن أول روبوت محادثة تم إصداره لن يكون سوى أبراهام لنكولن ، لذا ستتمكن من طرح أفكاره حول Barbenheimer أو أي شيء آخر. وبحسب ما ورد، فإن الشركة تخلق شخصية راكبة أمواج صراحة لوضع خطط السفر.

هذه محاولة لتعزيز التفاعل عبر منصات وسائط التواصل الاجتماعي في Meta ، حيث تميل المناقشات التي تشبه الإنسان إلى أن تكون أكثر إثارة للاهتمام من الاستجابات الآلية اللطيفة. لم تعلن الشركة بعد عن أي من هذه المنصات سيستضيف آبي لينكولن ورفاقه ، على الرغم من أن التقارير السابقة أشارت إلى أن Instagram و Messenger و WhatsApp سيستفيدون من هذه التقنية الجديدة. يطلق موظفو Meta على روبوتات الدردشة هذه اسم "الشخصيات" ويمكن إطلاقها في أقرب وقت في سبتمبر.

سيوفر هؤلاء الأشخاص طريقة جديدة للبحث وسيقدمون أيضًا توصيات ، على غرار طريقة عمل روبوتات الدردشة الحالية ، على الرغم من أن ChatGPT والبقية ليس لديهم Abraham Lincoln في كشوف المرتبات (فقط لا تسأله عن أفضل الأوبرا المحلية منازل.)

تلاحظ فاينانشيال تايمز أن روبوتات المحادثة يمكنها أيضًا جمع كميات هائلة من البيانات الشخصية ، وهو أمر لم تتخلى عنه Meta أبدًا. بعد كل شيء ، من المحتمل أن تشارك المزيد من التفاصيل الشخصية مع رفيق يشبه الإنسان أكثر من شخص خالٍ من الشخصية. تأتي الغالبية العظمى من عائدات Meta السنوية من الإعلانات ، لذلك انطلق وأخبر صديقك العزيز Abe بكل ما يعجبك وما يكره. ما أسوأ ما يمكن أن يحدث؟

خلال مكالمة الأرباح السنوية لـ Meta الأسبوع الماضي ، قال زوكربيرج إنه تصور مستقبلًا مع "وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يعملون كمساعدين أو مدربين أو يمكنهم مساعدتك في التفاعل مع الشركات والمبدعين". إلى النقطة الأخيرة ، قال إن الشركة تقوم أيضًا ببناء روبوتات دردشة AI خصيصًا لخدمة العملاء وواحدة ليستخدمها موظفو Meta.

Meta ليست أول شركة تحاول إدخال القليل من الشخصية في لعبة chatbot. تستخدم شركة Character.ai الناشئة نماذج لغوية كبيرة (LLMs) لمحاكاة المحادثات مع شخصيات من الحياة الواقعية مثل Elon Musk وأعمال روائية مثل Nintendo's Mario وغيرها الكثير. برنامج الدردشة الآلي My AI من Snapchat ودود وأنيق عند مقارنته بنظرائه الأكثر جفافاً. كما أنها تنشر روابط دعائية ، كنذير لأشياء قادمة لنكولن المزيف وصديقه في ركوب الأمواج.