ميتا تحظر المحتوى الإخباري على Facebook و Instagram في كندا

كما وعدت، بدأت Meta في حظر المحتوى الإخباري في كندا. اعتبارًا من اليوم ، لن يتمكن مستخدمو Facebook و Instagram في الدولة من عرض أو مشاركة روابط الأخبار أو مشاهدة مقاطع الفيديو والصور التي ينشرها الناشرون والمذيعون. قالت الشركة ، التي هددت بإجراء خطوة جذرية لعدة أشهر ، إن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع حتى يدخل التغيير حيز التنفيذ لجميع المستخدمين في البلاد.

وقال ميتا "روابط الأخبار والمحتويات التي ينشرها ناشرو الأخبار والمذيعون في كندا لن تكون قابلة للعرض بعد الآن من قبل الناس في كندا". "نحن نحدد المنافذ الإخبارية بناءً على التعريفات التشريعية والتوجيهات من قانون الأخبار على الإنترنت." لن يكون أي محتوى تشاركه المؤسسات الإخبارية الدولية مرئيًا على Facebook و Instagram في كندا أيضًا.

اتخذ ميتا القرار ردًا على إقرار المشرعين الكنديين لقانون الأخبار عبر الإنترنت. يشترط القانون على منصات معينة التفاوض بشأن اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع المؤسسات الإخبارية. الهدف هو معالجة الانهيار في عائدات الإعلانات التي كافحت المنافذ الإخبارية خلال العقدين الماضيين وسط نمو الخدمات عبر الإنترنت.

لاحظت CBC أن Facebook و Google يستحوذان على حوالي 80 في المائة من عائدات الإعلانات الرقمية بينهما. تخطط Google أيضًا لمنع المستخدمين في كندا من الوصول إلى روابط الأخبار عبر العديد من منتجاتها استجابةً للتشريع.

لعبت Meta سابقًا دورًا صعبًا مع الحكومة بشأن المحتوى الإخباري. في أوائل عام 2021 ، منعت المستخدمين في أستراليا من مشاركة روابط الأخبار على Facebook. ومع ذلك ، رضخت Meta و Google وأصحاب الأنظمة الأساسية الأخرى وتوصلوا في النهاية إلى اتفاق لدفع الناشرين هناك لنشر روابط الأخبار والمقتطفات.