أغنية الساحل الشمالي لـ محمد منير وميريام فارس تجتاز الـ5 ملايين مشاهدة

سجل ديو الساحل الشمالي بين الكينج محمد منير والفنانة ميريام فارس، حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، وذلك خلال 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية الساحل الشمالي محمد منير وميريام فارس

أغنية الساحل الشمالي من كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم، وتقول كلماتها "تعدي عن يميني وتعدي عن شمالي

جننتي البحر كله في الساحل الشمالي

يا أسمر مالك ومالي سيبني أتشمس في حالي

ومتشغليش في قلبي ده أنا قلبي لسه خالي

أنا كنت في حالي ماشي بسأل عمك غباشي

هو المشمش مجاشي قال بس أنتوا الحقوه

بسأل عالشوكولاتة

رد عليا بألاطة قالي مفيش غير بطاطا

طب مش عايز جاتوه

بردون وحياة أبوكا لأ متاخدنيش في دوكا

أنا هجري على الفلوكة لحسن نتأخروا

أنا لسه جاي تاني من عند الفكهاني

التفاح اللبناني بيقولوا خلصوه

استنى لشهر ستة هتلاقي في كل حتة

خد يا بتاع الكارتة وصلني عشان بتوه

الجو بجد رائع طب نفتح بس ساقع

من بحري وصيتي ذائع

وهاتوا القرش إسألوه

دي عيونك ساعة العصرية دي مصدر إلهام

خدي بس يا بنت يا عسلية وبلاش أفلام

أصفر يا جمال العربية هي موديل كام

يا عبيطة ده صدر الحنية ولا 100 فاندام

قلب العاشق بيلاغي في المستيكا النداغي

مزازيك دقت في دماغي

تراباتتتاتاتو

نازلة يادوب مالطيارة ولاقيت الناس منهارة

ده يادوب شافوا النضارة حدش شاف التاتو

إزاي نسمة عصاري تهف تغير مساري

تتعدى حدود حنيني تقتلني فعقر داري

أنا حاسة قلبي غنى والحب إداني رنة

بيقولوا مصر حلوة لأ مصر بجد جنة

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ منير من خلال أغنية “للي”، التي اقتربت من حاجز الـ 50 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”، وتقول كلماتها "سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه

ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا

ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه

اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه

يالا ويا لالا ويا لالا يالا ويالا لِلّي

بعيونه بضرب ميت مثل أول ما بيطلّوا

دَوقّته من طعم الغَزَل دوقّني من ذلّه

وبحبه أنا مهما حصل طب مين بقي يقول له

ماهو لو حبيبك كان عسل متخلّصوش كلّه

يالا ويا لالا ويا لالا يالا ويالا لِلّي