WhatsApp Web يكتسب ميزة قفل الشاشة الجديدة (تحقق من التفاصيل)

في الآونة الأخيرة، أضاف WhatsApp ميزات جديدة بسرعة لتحسين وظائف نظام المراسلة الخاص به. مؤخرًا، رأينا التطبيق يكتسب القدرة على إرسال رسائل فيديو فورية، وإجراء مكالمات صوتية سريعة مع ما يصل إلى 32 شخصًا، وأكثر من ذلك.

والآن ، مما يُسعد مستخدميه كثيرًا، اكتسب WhatsApp Web أخيرًا ميزة أمان طال انتظارها. استمر في القراءة لمعرفة المزيد عنها.

ميزة قفل الشاشة لـ WhatsApp Web هنا

وفقًا لتقرير WABetaInfo، يتم طرح أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp Web (2.2333.11) لتحديد المستخدمين، ويتضمن ميزة قفل الشاشة الجديدة. تم تصميم هذه الميزة لتحسين خصوصية وأمان حسابك، وإبعاد الغزاة الفضوليين عن محادثاتك.

ميزة قفل الشاشة الجديدة لبرنامج WhatsApp Web beta



من خلال تمكين ميزة قفل الشاشة، ستحتاج إلى إدخال كلمة مرور عند الوصول إلى محادثاتك على WhatsApp Web. من المهم أن تضع في اعتبارك أنه إذا نسيت كلمة مرورك، فستحتاج إلى تسجيل الخروج من WhatsApp Web ثم تسجيل الدخول مرة أخرى عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام هاتفك الذكي.

إذا كنت تستطيع التذكر، فإن القدرة على قفل WhatsApp الخاص بك باستخدام القياسات الحيوية على الجهاز متاحة بالفعل لنظامي التشغيل Android و iOS. وليس ذلك فحسب، بل يمكنك أيضًا قفل وإخفاء محادثات WhatsApp الفردية. والآن، تم تعيين ميزة قفل الشاشة في إصدار الويب من تطبيق المراسلة لتقديم تعزيز ملحوظ للخصوصية والأمان على الجهاز. مع تمكين هذه الميزة، يمكنك أن تكون واثقًا من أن محادثاتك ستظل خاصة ، حتى إذا ابتعدت عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

حاليًا، لا يتمكن سوى عدد قليل من مختبري الإصدارات التجريبية من الوصول إلى هذه الميزة. للتحقق مما إذا كانت الميزة متاحة لك، توجه إلى الإعدادات -> الخصوصية في تطبيق واتساب على الويب. إذا كانت الميزة نشطة، فستجد خيار قفل شاشة جديدًا في القائمة. إذا لم يكن متوفرًا بعد، فنحن نحثك على الانتظار لبضعة أسابيع.