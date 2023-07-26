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الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بالتعاون مع شركة ميتا ..

الشباب والرياضة تُعلن عن استخدامها لخاصية whatsApp channel بمشروعاتها

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن بداية مرحلة جديدة من استخدام التكنولوجيا عبر وسائل السوشيال ميديا المختلفة في مشروعاتها الشبابية والرياضية المختلفة، وذلك من خلال استخدام خاصية "whatsApp channel"، من خلال التعاون مع شركة ميتا الشركة المالكة  للفيسبوك والإنستجرام والواتس آب وثريدز.

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 أكد الدكتور، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية وسائل التواصل الاجتماعي، والتوسع في استخداماتها ومنها خاصية WhatsApp Channel، والتي تُعد وسيلة فعالة لتعزيز التواصل بين الوزارة والمواطنين، وتلقي التحديثات والأخبار والإشعارات المتعلقة بمشاريع الوزارة.

 أشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن التوسع في استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي، يُعد جزءًا من استراتيجيتها الشاملة في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وتحسين التواصل والتفاعل معهم، كما أن استخدام هذه الخاصية يساعد الوزارة على توفير الوقت والجهد في التواصل مع الجمهور.

 ذكر محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ومدير عام للمكتب الإعلامي، أنه بهذا التعاون مع شركة ميتا ستصبح الوزارة أول جهة حكومية بالحكومة المصرية تستخدم هذه الخاصية الجديدة بمشروعاتها القائمة بمختلف محافظات الجمهورية.

 أشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن الدكتور أشرف صبحي، التقي الأسبوع الماضي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمسئولي شركة ميتا، لبحث سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة "ميتا"،  ومدى إمكانية الاستفادة من منصات الشركة للترويج  للأنشطة الشبابية والرياضية التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة.

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