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الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

تكنولوجيا

WhatsApp beta لنظام Android 2.23.17.13 ما الجديد؟

بوابة الوفد الإلكترونية

في منشور حول WhatsApp beta لتحديث Android 2.23.17.8، أعلن أن واتساب يقدم دعمًا متعدد الحسابات.

 باستخدام هذه الميزة، من الممكن إضافة حساب إضافي إلى نفس الجهاز، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات موازية. لسوء الحظ، قدم هذا التحديث أيضًا مشكلة في أداة التطبيق، ويبدو أن المشكلة كانت منتشرة بما يكفي:

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واتساب يطرح ميزة الحسابات المتعددة

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ميزة في واتساب تتيح الدخول والخروج من الدردشات الصوتية الجماعية

بعد تثبيت التحديث السابق لتطبيق WhatsApp beta لنظام Android، اشتكى العديد من المستخدمين من عنصر واجهة التطبيق.

 على وجه التحديد، لم يتم تحميل الأداة ولم تتمكن من عرض قائمة بأحدث الرسائل الواردة.

 يعتمد العديد من المستخدمين على أداة WhatsApp حتى لا يضطروا إلى فتح التطبيق في كل مرة. نتيجة لذلك، لم يكن هذا الخطأ ممتعًا للغاية.

لم تؤد إعادة تشغيل الجهاز إلى حل المشكلة، لذلك كان على المستخدمين انتظار تحديث جديد لإصلاح الخطأ. ومع ذلك، يمكننا أخيرًا أن نؤكد أن إصدار WhatsApp beta لنظام التشغيل Android 2.23.17.13 هو تحديث لإصلاح الأخطاء يعالج المشكلة المذكورة، لذا يمكنك أخيرًا البدء في استخدام أداة التطبيق دون مواجهة هذا الخطأ.

يتم طرح الإصلاح بعد تثبيت أحدث إصدار من WhatsApp beta لنظام Android 2.23.17.13 من متجر Google Play لذا تأكد من التحديث إلى هذا الإصدار من أجل استخدام إصدار WhatsApp بدون الخطأ.

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