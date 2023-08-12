WhatsApp beta لنظام Android 2.23.17.13 ما الجديد؟

في منشور حول WhatsApp beta لتحديث Android 2.23.17.8، أعلن أن واتساب يقدم دعمًا متعدد الحسابات.

باستخدام هذه الميزة، من الممكن إضافة حساب إضافي إلى نفس الجهاز، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات موازية. لسوء الحظ، قدم هذا التحديث أيضًا مشكلة في أداة التطبيق، ويبدو أن المشكلة كانت منتشرة بما يكفي:

بعد تثبيت التحديث السابق لتطبيق WhatsApp beta لنظام Android، اشتكى العديد من المستخدمين من عنصر واجهة التطبيق.

على وجه التحديد، لم يتم تحميل الأداة ولم تتمكن من عرض قائمة بأحدث الرسائل الواردة.

يعتمد العديد من المستخدمين على أداة WhatsApp حتى لا يضطروا إلى فتح التطبيق في كل مرة. نتيجة لذلك، لم يكن هذا الخطأ ممتعًا للغاية.

لم تؤد إعادة تشغيل الجهاز إلى حل المشكلة، لذلك كان على المستخدمين انتظار تحديث جديد لإصلاح الخطأ. ومع ذلك، يمكننا أخيرًا أن نؤكد أن إصدار WhatsApp beta لنظام التشغيل Android 2.23.17.13 هو تحديث لإصلاح الأخطاء يعالج المشكلة المذكورة، لذا يمكنك أخيرًا البدء في استخدام أداة التطبيق دون مواجهة هذا الخطأ.

يتم طرح الإصلاح بعد تثبيت أحدث إصدار من WhatsApp beta لنظام Android 2.23.17.13 من متجر Google Play لذا تأكد من التحديث إلى هذا الإصدار من أجل استخدام إصدار WhatsApp بدون الخطأ.