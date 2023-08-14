الذهب يسجل أدنى مستوى له خلال 5 أسابيع

سجلت أسعار الذهب العالمي، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 14 أغسطس، ليصل إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع، وذلك بعدارتفاع سعر الدولار الأمريكي وعوائد السندات قبل النشر المرتقب هذا الأسبوع لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لشهر يوليو، والذي قد يوفر مؤشرات من شأنها توجيه التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة في المستقبل.

الذهب في المعاملات الفورية

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1912.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 0613 بتوقيت غرينتش وهو أدنى مستوى له منذ السابع من يوليو. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1944.20 دولار.

وارتفعت عوائد السندات الأميركية مما صعد بالدولار إلى أعلى مستوياته منذ السابع من يوليو، بعدما أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع أسعار المنتجين بأكثر قليلا من المتوقع في يوليو فيما زادت أسعار الخدمات بأسرع وتيرة في ما يقرب من عام.

وقال كليفورد بينيت، كبير الاقتصاديين لدى إيه.سي.واي سيكيوريتيز، لوكالة رويترز: "يبدو أن الدولار الأميركي في مسار صعودي على خلفية إدراك الأسواق أخيرا أنه حتى إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يتجه للتوقف (عن زيادة الفائدة)، فمن المرجح أن تستمر الفوائد على القروض غير السكنية وعوائد السندات في الارتفاع".

تزيد أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدت ويتم تسعيره بالدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.59 دولار للأوقية، وهو معدل لم يتم تسجيله منذ السادس من يوليو. وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 908.02 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 1293.29 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2628 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 2300 جنيه.

عيار 18 يسجل 1971 جنيهًا.

الجنيه الذهب 18400 جنيه.

شهدت أسعار الذهب في مصر تذبذب في تحركاتها لفترة طويلة من الوقت، وقد تخلل هذا التذبذب بعض القفزات السعرية مؤخرًا، ومنذ 4 أشهر تقريبًا شهدت أسعار الذهب المحلية اعتدال في تداولاتها واختفت القفزات السعرية سواء في الصعود أو الهبوط من الأسواق بشكل تدريجي، قبل أن نشهد تحركات واسعة النطاق أثناء عطلة العيد الأضحى بسبب ضعف السيولة النقدية في السوق وتزايد المضاربة في فترة الأعياد، ولكن سرعان ما عاد السعر إلى الاستقرار بعدها.