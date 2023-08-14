سعر الذهب بمحلات الصاغة اليوم الاثنين 14-8- 2023

سجلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة حالة من الاستقرار النسبي، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 14 أغسطس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 2300 جنيه للجرام في حين يتوقف التداول على الذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2628 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 2300 جنيه.

عيار 18 يسجل 1971 جنيهًا.

الجنيه الذهب 18400 جنيه.

أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر تذبذب في تحركاتها لفترة طويلة من الوقت، وقد تخلل هذا التذبذب بعض القفزات السعرية مؤخرًا، ومنذ 4 أشهر تقريبًا شهدت أسعار الذهب المحلية اعتدال في تداولاتها واختفت القفزات السعرية سواء في الصعود أو الهبوط من الأسواق بشكل تدريجي، قبل أن نشهد تحركات واسعة النطاق أثناء عطلة العيد الأضحى بسبب ضعف السيولة النقدية في السوق وتزايد المضاربة في فترة الأعياد، ولكن سرعان ما عاد السعر إلى الاستقرار بعدها.

ومنذ أكثر من شهر دخلت أسعار الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعًا في نطاق ضيق من التداولات بين 2150 – 2175 جنيهًا للجرام، واستقرت داخل هذه المنطقة متجاهلة كافة تحركات الذهب في السوق العالمي، وفق رصد تحليلي لجولد بيليون.

الجدير بالذكر أن سعر الذهب الفوري في السوق العالمي خلال هذا الشهر شهد تحركات كبيرة بسبب اختلاف توقعات الأسواق بشأن مستقبل سعر الفائدة والسياسة النقدية من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، فخلال شهر يوليو الماضي ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2.5% تقريباً محققة مكاسب تزيد عن 46 دولار للأونصة.

ومنذ بداية شهر أغسطس عادت أسعار الذهب الفورية إلى الانخفاض بنسبة 2% تقريبًا ليفقد قرابة 42 دولار للأونصة من قيمته، وطوال هذه الفترة اكتفت أسعار الذهب في مصر بالتحرك ضمن نطاق لا يتخطى 25 جنيه للجرام متجاهلة التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار الذهب العالمية.

أسعار الذهب عالمياً تنخفض 1.5%

انخفض الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5% ليفقد قرابة 30 دولار ويسجل أدنى مستوى في 5 أسابيع عند 1910 دولارات للأونصة، وبذلك تكون أسعار الذهب قد انخفضت منذ بداية شهر أغسطس بنسبة 2.7% ليفقد سعر الأونصة أكثر من 52 دولارًا، بحسب جولد بيليون.