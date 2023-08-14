بعد تحركات أسعار الذهب.. إقبال المواطنين على شراء المعدن الأصفر بأسواق الصاغة

أسعار الذهب.. عقب قفزات متتالية حققتها أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة.. شهدت أسواق الصاغة إقبالًا ملحوظ من قبل المواطنين على شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار وقبل مزيد من الارتفاع خلال الأيام القادمة.

وكانت موجة غلاء جديدة ضربت أسعار الذهب، بقيمة زيادة قدرت 275 جنيهًا، وذلك نتيجة لتحركات سعر الدولار بالسوق السوداء، والتي وصلت إلى 40 جنيهًا والإقبال بقوة على شراء المعدن الأصفر بأسواق الصاغة.

يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب خاصة وأنه قفز لأكثر من 250 جنيهًا للجرام الواحد للعيار 21 في أقل من يومين وارتفع السعر بداية من يوم الجمعة وحتى أعلى سعر سجله بنسبة 11.5%.

أسعار الذهب

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023 كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2657 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2380 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1992.5 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 19040 جنيهًا.

في هذا السياق أكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع الطلب على الذهب، والمضربات والتخوفات من قبل المواطنين حول تحريك سعر الصرف الدولار، أدى إلى هذا الارتفاع المفاجئ في سعر الذهب.

انخفاض أسعار الذهب عالميًا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة هبوط وأدنى مستوى له في أربعة أسابيع، نتيجة ارتفاع الدولار والبيانات الصينية المتعلقة بحجم التجارة، والتي جاءت أقل من المتوقع.

وسجلت أسعار الذهب حالة انخفاض طفيف حيث وصل سعره إلى 1913 دولارًا للأونصة (28,34 جرام) في التعاملات الفورية، بحوالي 30 دولار في سعر الأونصة مسجلًا أقل مستوى في 5 أسابيع، إلا أن الإقبال على شراء الذهب في مصر تسبب فى قفزة.

ومن المتوقع أن تتحرك أسعار الذهب على المستوى المحلي نحو الارتفاع وبالتالي يريد الكثيرون أن هذا الوقت هو الأنسب للشراء.