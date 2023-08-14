سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023

تضارب سعر صرف الدولار في البنوك خلال الساعات القليلة الماضية، حيث زادت عمليات بحث المصريين عبر موقع جوجل؛ لمعرفة سعر بيع وشراء الدولار أمام الجنيه في البنوك بمصر.

وكالعادة يرتبط تحرك سعر الدولار في البنوك بكافة المنتجات الاقتصادية والمعاملات التجارية واستهلاكات المواطنين اليومية، لذا تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية”، سعر الدولار في البنوك بمصر اليوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023 .

سعر الدولار الآن في مصر

- سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار في البنك الأهلي عند 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

- استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

- شهد سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

- ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك فيصل الإسلامي عند 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الدولار في بنك بلوم نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

- وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه امصري في البنك التجاري الدولي نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

- استقر سعر الجنيه مقابل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

- سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.