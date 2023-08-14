مصلح رئيسًا لمجلس إدارة غرفة الغربية

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الغربية جلسة إجراءات لتشكيل هيئة المكتب للدورة الانتخابية الجديدة 2023-2027.

فوز محمد أنور مصلح

وأسفرت الانتخابات عن فوز محمد أنور مصلح رئيسا لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالغربية وابو شادى عبدالمقصود نائبا اول وأمين اسماعيل غدية نائبا ثان وصلاح محمد عفيفى امين للصندوق ولطفى إبراهيم امين صندوق مساعد ومحمد جابر الزهيرى سكرتيراعام .

ويضم المجلس فى عضويته كل من محمود سمير عيسى وشريف محمد البشبيشى ومحمود حسنى ميتو وإبراهيم جابر ابو سمك وعلى شعبان على داود واسامه حنا صليب وداليا عبد المعز ومحمد فتحى ابو الفتوح ومحمود فاروق عياد ومجدى حسنى.

وكان أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أصدر القرار رقم 273 لسنة 2023، الخاص بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة 2023 - 2027، وحدد القرار في مادته الأولى «تدعى مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة المحافظات للانعقاد في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس الحالى لانتخاب هيئات مكاتبها».

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية، أصدر تعليمات إلى أمناء الغرف التجارية بالمحافظات، بناء على تعليمات وزارة التجارة والصناعة الواردة للاتحاد، التي تتضمن ضرورة مكاتبة الدكتورة رئيس القطاع المفوضة في شؤون الغرف والدكتور أمين عام الاتحاد قبل عقد اجتماعات انتخاب هيئات مكاتب الغرف التجارية بكافة المحافظات في موعد غايته الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

شهد أمس الأحد إقامة الجلسة الإجرائية لانتخاب هيئات مجالس إدارات نحو 11 غرفة تجارية على مستوى الجمهورية للدورة الجديدة «2023 - 2027 »، وذلك تنفيذًا لقرار وزير الصناعة والتجارة.

وشملت انتخابات غرف كل من الإسكندرية، الوادي الجديد، الدقهلية، بني سويف، الإسماعيلية، شمال سيناء، الأقصر، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة، البحر الأحمر.

ويأتي تشكيل هيئات مكاتب الغرف التجارية بناءً على قرارات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أرقام 272 و 273 و274 لسنة 2023 والمنشورة بالعدد 174 تابع من الوقائع المصرية بتاريخ 10 أغسطس 2023 ، بتحديد أسماء المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات ، ودعوة مجالس إدارات الغرف بكافة المحافظات لإنتخاب هيئات مكاتبها في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023 .