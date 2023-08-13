عشري رئيساً لغرفة القاهرة و"يحيي والنواوي" نائبين

شكلت غرفة القاهرة التجارية هيئة مكتبها اليوم الأحد للدورة الانتخابية الجديدة 2023-2027، وأدار جلسة الإجراءات صلاح العبد وشادي الكومي كأكبر وأصغر الأعضاء سنا.



وجاء أيمن عشري رئيساً للغرفة و شريف يحيي وسيد النواوي نائبين أول وثانِ واللواء صلاح العبد أميناً لصندوق الغرفة وأشرف خضر أمين صندوق مساعد وأشرف الشيمي سكرتيراً عاماً للغرفة بينما تم اختيار عماد قناوي ممثلاً لغرفة القاهرة بالاتحاد العام للغرف التجارية .

وجاء مجلس إدارة الغرفة مكون من عضوية كل من " طارق السلاب وخالد حسانين ومحمد مهران واحمد الوسيمي ومحمد منظور وإيهاب سعيد ومحمد سامي ، وإبراهيم المغربى ، وشادى الكومى ، وعبد الفتاح المحجوب ،وأحمد عبد الحميد ، و هانى الرواس ونجلاء عبد المنعم ، و أمير نادر رياض ، وأحمد النجار "

ورحب ايمن عشري رئيس غرفة القاهرة الجديد جميعا بمجلس الإدارة الجديد عقب انتهاء جلسة الإجراءات متمنيا ان تكون هذه الدورة دورة تحقيق الانجازات والعمل كفريق واحد متكامل الادوار بما يحقق مصالح منتسبينا من الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة ومصلحة اقتصاد بلدنا القومية وتنفيذ توجهات الدولة سواء فيما يتعلق بالدور الاقتصادي او المجتمعي.

وشدد " عشري" علي اهمية الاستفادة من كل الامكانيات الموجودة في المجلس في ظل وجود شخصيات وقامات كبيرة ومحترمة يضمها المجلس سواء الاعضاء الذين كانوا موجودين في الدورة السابقة او الاعضاء الجدد الذين انضموا لهذا المجلس.

ويأتي تشكيل هيئات مكاتب الغرف التجارية بناءً على قرارات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أرقام 272 و 273 و274 لسنة 2023 والمنشورة بالعدد 174 تابع من الوقائع المصرية بتاريخ 10 أغسطس 2023 ، بتحديد أسماء المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات ، ودعوة مجالس إدارات الغرف بكافة المحافظات لإنتخاب هيئات مكاتبها في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023 .