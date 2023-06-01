غرفة القاهرة تبحث عروضًا بنكية جديدة لدعم الخدمات التجارية والمجتمعية

بحثت غرفة القاهرة التجارية عروضًا بنكية جديدة لدعم خدماتها على المستوى التجاري والمجتمعي، حيث عقد اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة مع عدد من ممثلي البنوك المختلفة اجتماعًا موسعًا لبحث سبل تعاون جديدة للحصول على أعلى فائدة لودائع الغرفة، بما يعود بالمنفعة على خدمات منتسبيها من تجار وصناع ومؤديّ خدمات، وينعكس على الخدمات المجتمعية.



غرفة القاهرة تبحث عروضًا بنكية جديدة لدعم الخدمات التجارية

وشارك في الجلسة أشرف خضر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، وعصام الشبراوي رئيس الجهاز التنفيذي والأمين العام لغرفة القاهرة ، وخالد عبد النبي مدير إدارة الحسابات بالغرفة، وعدد كبير من ممثلي البنوك المختلفة بالقطاعين العام والخاص لمناقشة التعاون مع الغرفة، والترسية على أعلى فائدة من خلال مباحثات أمام الجميع وفتح حوار مفتوح يستهدف تعاونًا جديدًا بين الغرفة والبنوك.

آفاق جديدة للتعاون مع الغرفة



وقال اللواء صلاح العبد إن الجلسة مع ممثلي البنوك هدفها فتح آفاق جديدة للتعاون مع الغرفة خلال الفترة القادمة بما يعود بالنفع على الجميع ، وأن الحوار مطروح أمام كافة البنوك للدخول في المنافسة للتعاون مع الغرفة ، على أن يتم تكرار هذه الجلسة كل فترة لبحث عروض جديدة.

تعاون مثمر بين الغرفة والبنوك



وأشاد " العبد" بحضور عدد كبير من ممثلي البنوك المختلفة في جلسة المباحثات ، وأن عدد البنوك التي ترغب في التعاون مع الغرفة يزداد تدريجيًا بشكل ملحوظ ، وهذا يؤكد التعاون المثمر بما يعود بالنفع على الغرفة والبنك الذي يتم الترسية على التعاون معه، لافتًا إلى أن الغرفة تفتح أبوابها للتعاون مع الجميع بما يحقق المصلحة العامة.

بحث عروض بنكية جديدة لدعم الخدمات على المستوى التجاري والمجتمعي

وقامت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في 26 يوليو2022، ببحث عروض بنكية جديدة لدعم خدماتها على المستوى التجاري والمجتمعي ، حيث يناقش اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة مع عدد من ممثلي البنوك المختلفة سبل تعاون جديدة للحصول على أعلى فائدة لودائع الغرفة بما يعود بالمنفعة على خدمات منتسبيها من تجار وصناع ومؤديّ خدمات، وينعكس على الخدمات المجتمعية.

ومن المُتوقع أن يشارك في الاجتماع عدد كبير من ممثلي البنوك المختلفة بالقطاعين العام والخاص لمناقشة التعاون مع الغرفة، والترسية على أعلى فائدة من خلال مباحثات أمام الجميع خلال حوار مفتوح، يستهدف تعاونًا جديدًا بين الغرفة والبنوك.

وقال اللواء صلاح العبد إن جلسة اليوم ممثلي البنوك هدفها فتح آفاق جديدة للتعاون مع الغرفة خلال الفترة القادمة بما يعود بالنفع على الجميع، وإن الحوار مطروحًا أمام كافة البنوك للدخول في المنافسة للتعاون مع الغرفة في المرحلة القادمة، وهذه الجلسة يتم تكرارها كل فترة لبحث عروض جديدة.