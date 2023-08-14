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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن مواد غذائية بالخانكة| صور

صورة الحريق
صورة الحريق

 سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق بأحد مخازن المواد الغذائية بعزبة حسيب بقرية سرياقوس، التابعة لمركز ومدينة الخانكة، من دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق .

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6 سيارات للسيطرة على حريق مخزن مواد الغذائية بالخانكة: 

 كانت البداية بتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريق بمخزن بالخانكة، وبالمعاينة تبين نشوب الحريق في تمام الساعة السادسة والنصف صباحًا، حيث تم الدفع ب 6 سيارات، حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

وتبين أن المكان مكون من أسوار خرسانية وسقف جمالون على مساحة حوالي ١٢٠٠ متر.

 جدير بالذكر؛ أن غرفة الأزمات والطوارئ بمحافظة القليوبية، تلقت بلاغًا يفيد بوجود حريق في مخزن للمواد الغذائية بمدينة الخانكة، في تمام الساعة 6 صباحًا، اليوم الإثنين، الموافق 14 أغسطس 2023، وقد قامت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بدفع ٦ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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