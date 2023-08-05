

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة بنها، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ضبط ديلر خمسيني يجوب شوارع بنها بالحشيش والهيروين ..ما القصه

وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على السلاح والذخائر، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث المركز ، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمخدرات.



عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "أ ر م"، 50 سنة، عاطل، مقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في قضية مشاجرة، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

سجاد غسيل ينهي حياة طال بشبرا الخيمة

وفي شبرا الخيمة لقي طالب بالصف الثاني الإعدادى مصرعه بسبب تعرضه لصعق كهربائي أثناء قيامه بغسيل السجاد فى دورة مياه الشقة محل سكنه، في مدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بسبب ملامسة المياه أحد مصادر الكهرباء، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، والتى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.



البداية بتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام يفيد باستقبال جثة طالب إثر تعرضه للصعق الكهربائى بدائرة القسم.

انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طالب بالصف الثاني الإعدادي، إثر تعرضه لصعق كهربائى أثناء قيامه بغسيل السجاد فى دورة مياه الشقة محل سكنه بدائرة القسم.

تم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وباستجواب والد الطالب المتوفى، والذى يعمل سائقا، وشاهد الواقعة، أقر بتعرض الطالب المتوفى للصعق الكهربائى، ولم يتهم أحدا فى الواقعة.