واصلت مديرية الشباب والرياضة "إدارة البرلمان والتعليم المدنى " لقاءاتها التعريفية بالبرلمان ،والحياة النيابية ضمن مبادرة (صيف شبابنا) التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة داخل مراكز الشباب الأندية بمختلف محافظات الجمهورية تحت رعاية الدكتور أشرف صحى وزير الشباب والرياضة

حيث انطلقت ثانى فعاليات المبادر من داخل مركز شباب النواورة بمشاركة (100) طليع من طلائع الهيئات الشبابيه التابعه لإدارة البدارى

واستهل البرنامج بشرح اطار نظرى حول تاريخ الحياه النيابيه فى مصر يتبعها التعريف بالبرلمان وأهميته ووظائفه وقواعد العمل البرلمانى ولجانه النوعيه وادوات الرقابه البرلمانيه وصفات وخصائص البرلمانى الناجح

حاضر اللقاء فى اليوم الأول الدكتور/ احمد نادى الحبشى مدرس العلوم السياسيه بكلية التجاره – جامعة اسيوط

واستكمل البرنامج فعالياته لليوم الثانى بمركز النواورة حيث تم تدريب الطلائع والشباب على نموذج محاكاة مجلس النواب من خلال أحد الكوادر البرلمانيه بوزارة الشباب والرياضه الكادر البرلمانى /سمر صابر حامد نصر الدين

يأتى ذلك من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على صقل طلائع وشباب البرلمان وتزويدهم باهم المهارات والمعلومات عن الحياه النيابيه والسياسيه فى مصر من خلال اساتذه متخصصين فى مجال العلوم السياسيه

نُفذ البرنامج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة ، ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

رياضة أسيوط تواصل اللقاءات التعريفية بالبرلمان والحياة النيابية ضمن مبادرة "صيف شبابنا"

رياضة أسيوط تواصل اللقاءات التعريفية بالبرلمان والحياة النيابية ضمن مبادرة "صيف شبابنا"

رياضة أسيوط تواصل اللقاءات التعريفية بالبرلمان والحياة النيابية ضمن مبادرة "صيف شبابنا"

رياضة أسيوط تواصل اللقاءات التعريفية بالبرلمان والحياة النيابية ضمن مبادرة "صيف شبابنا"

رياضة أسيوط تواصل اللقاءات التعريفية بالبرلمان والحياة النيابية ضمن مبادرة "صيف شبابنا"

رياضة أسيوط تواصل اللقاءات التعريفية بالبرلمان والحياة النيابية ضمن مبادرة "صيف شبابنا"

رياضة أسيوط تواصل اللقاءات التعريفية بالبرلمان والحياة النيابية ضمن مبادرة "صيف شبابنا"

رياضة أسيوط تواصل اللقاءات التعريفية بالبرلمان والحياة النيابية ضمن مبادرة "صيف شبابنا"