اسعار الخضر والفاكهة بالفيوم اليوم الاثنين ..البلح ب 25 جنيه

تنشر “الوفد” أسعار الخضر والفاكهة فى الفيوم اليوم الاثنين وهو اليوم المخصص للسوق العمومى فى مدينة طامية وقرى اللاهون وابوكساه وهريت و فى "السويقات" المنتشرة فى انحاء المدن والقرى. وظهرت فى الأسواق بشائر البلح الذى يباع الكيلو بـ 25 جنيها .

وبلغت أسعار الطماطم 13 جنيهاً للكيلو و كيلو الخيار 15 جنيهاً و سعر كيلو الفلفل الاخضر والرومى بـ 10 جنيهات للكيلو والباذنجان الابيض ب 10 جنيهات والاسود ب 7 جنيهات وبلغ سعر كيلو الليمون 10جنيهات والبصل ب 20 جنيهاً والتين الشوكى ب 2 جنيه للواحدة والتين الرمادى ب 25 جنيه للكيلو والعنب الاخضر ب 25 والبناتى ب 15 جنيه والاحمر ب18 جنيه للكيلو والمانجو يتراوح اسعارها بين 25 و40 جنيهاً حسب الاصناف مثل العويسي والزبدية والفص بينما المانجو "العصير" ب 15 جنيهاً و فاكهة الكمثرى الكيلو ب 20 جنيهاً وسعر الجوافة ب 25 جنيهاً للكيلو والبرقوق الكيلو ب30 جنيهاً .

وبلغ سعر التفاح ب 30 جنيهاً للكيلو والموز ب20 جنيهاً والاناناس ب12.50 جنيه للكيلو.

اسواق الفيوم

و سعر كيلو البطاطس 12جنيه والبطاطا ب 5 جنيه والملوخية 6 جنيه و سعر كيلو الكوسة يتراوح بين 15 جنيه والبامية ب30 جنيه والجزر ب 12 جنيه للكيلو وسعر ربطة النعناع 10 جنيه و الكرنب يتراوح بين 20 و25 جنيه للواحدة . والتوم "الشرش " ب 3 جنيه والجزر ب 12 جنيه للكيلو و ربطة الجرجير والبقدونس والشبت والكسبرة بجنيه لكل ربطة وشرش التوم ب 5 جنيه .

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 70 جنيه والفراخ البلدى ب110 وتراوح سعر كيلو البط بين 110 و120 جنيه وفردتى الحمام ب 120 جنيه والاسماك البورى 150 جنيه للكيلو والفحار ب 120 والبلطى 75 جنيه للكيلو والجمبرى ب 200 جنيه وتراوحت اسعار اللحوم ما بين من 300 الى 350 جنيه للكيلو لدى الجزارين فى مدينة الفيوم بينما فى القرى تتراوح بين 270 الى 320 جنيه للكيلو .

وجدير بالذكر ان اسواق الفيوم الكبيرة موزعة على جميع ايام الاسبوع يوم السبت سوق مدينة ومركز سنورس والاحد سوق قريتى الشواشنة وسرسنا والاثنين مدينة طاميه وقرى اللاهون وابوكساه وهريت والثلاثاء سوق مدينة ومركز الفيوم وقرية قلمشاه والاربعاء سوق قرى سنهور وسيلا والغرق وتطون والخميس مدينة ومركز ابشواى ومدينة ومركز اطسا وقرية مطرطارس والجمعه مدينة الفيوم بالاضافة الى السويقات اليومية فى القرى .