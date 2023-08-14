رابط نتائج الثانوية العامة الاردن 2023 .. نتائج التوجيهي

موقع توجيهي جو .. رابط نتائج الثانوية العامة الاردن 2023 .. نتائج التوجيهي موقع tawjihi.jo ، نتائج الثانوية العامة في الأردن لعام 2023 تُعتبر واحدة من أكثر المواضيع التي يبحث عنها الكثيرون. يتساءل العديد من الأشخاص عن كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في الأردن ويرغبون في معرفة موعد إصدار النتيجة بعد الحصول على الاعتماد من قِبل وزير التعليم. من خلال هذا المقال، سنتعرف على تفاصيل نتائج الثانوية العامة في الأردن لعام 2023.

نتائج الثانوية العامة الاردن 2023

يمكن للطلاب وأولياء الأمور في الأردن الحصول على نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" بجميع المحافظات في ظل حالة من الترقب الشديد. تُشير المعلومات إلى أن الوزارة لم تقم بعد بإعتماد النتيجة في الأردن، حيث تجري الآن عمليات التصحيح في مختلف المحافظات، ويترقب الجميع الإعلان الرسمي لتلك النتيجة.

تمنح الوزارة العديد من الخدمات للطلاب للحصول على نتائجهم، حيث يُمكن الوصول إلى النتائج من خلال الموقع الإلكتروني المخصص أو استخدام خدمة الرسائل النصية التي تم الإعلان عنها من قِبل الوزارة. يمكن للطلاب إدخال أرقام جلوسهم على الرقم 1411 للحصول على النتيجة عبر الرسائل النصية.

وكالة الأنباء الأردنية بيترا

أعلنت وكالة الأنباء الأردنية بيترا اليوم السبت الموافق 2023/08/12 عن الموعد الرسمي لإعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الدراسي 2023/2022، وقالت أن النتيجة ستعلن مساء الأربعاء 16 أغسطس القادم وتمنت الوزارة التوفيق لجميع الطلاب/ كما جاء نفس الموعد على موقع وزارة التربية والتعليم على منصة X تويتر سابقاً بنفس الموعد

نتائج الثانوية العامة في الأردن 2023

حتى الآن يعيش طلاب التوجيهي في الأردن حالة من القلق الشديد، وذلك على الرغم من أن وزير التعليم الأردني الدكتور”تيسير النعيمي” قد أكد في وقت سابق خلال حوار له على قناة الأردن الفضائية، أن نسبة النجاح هذا العام تخطت الـ 87%، وبذلك يكون أعمال التصحيح قد تمت في جميع الكنترولات، مشيراً إلى أنها نسبة جيدة عن العام الماضي، وقد نوه انه خلال الساعات المقبلة، سوف يتم الإعلان عن اوائل التوجيهي الاردني، ومن المقرر أن يتم تكريمهم خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد من القيادات التعليمية، وأولياء أمور الطلاب، وتقدم بخالص التهاني للطلاب المتفوقين، وتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق في المراحل المقبلة.

كيفية الحصول علي نتائج التوجيهي الاردنية tawjihi.jo 2023

من خلال هذه الفقرة يمكنكم الاطلاع على رابط وزارة التعليم الأردنية التي من خلالها يمكنك الاطلاع على نتائج الثانويه العامه في الاردن بكل سهولة عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط وزارة التعليم الاردنية من هنا .

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