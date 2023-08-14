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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يدرس ترشيح أمير مرتضى لرابطة الأندية

أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور

يدرس نادي الزمالك بشكل جدي ترشيح أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة كممثل للنادي في انتخابات رابطة الأندية المصرية المحترفة.

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موعد عودة الونش للمشاركة مع الزمالك

وقال الإعلامي أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ترشيح أمير مرتضى سيكون على حساب خالد أحمد رفعت الممثل الحالي للنادي، ولكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن".

على جانب آخر نجح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في الحصول على موافقة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، للحصول على أموال مصطفى فتحي وسيف الدين الجزيري خلال الأيام القليلة المقبلة.

 