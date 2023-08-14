الزمالك يدرس ترشيح أمير مرتضى لرابطة الأندية

يدرس نادي الزمالك بشكل جدي ترشيح أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة كممثل للنادي في انتخابات رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وقال الإعلامي أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ترشيح أمير مرتضى سيكون على حساب خالد أحمد رفعت الممثل الحالي للنادي، ولكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن".

على جانب آخر نجح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في الحصول على موافقة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، للحصول على أموال مصطفى فتحي وسيف الدين الجزيري خلال الأيام القليلة المقبلة.



