موعد عودة الونش للمشاركة مع الزمالك

يواصل النجم الدولي المصري محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك برنامجه التأهيلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمهيدًا للعودة للمشاركة مع الفارس الأبيض في الموسم المقبل 2023-2024.

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إصابة الونش وموعد عودته للزمالك

كان محمود حمدي الونش قد أجرى عملية الرباط الصليبي في أحد المستشفيات الكبرى في مدينة ميونخ الألمانية، ثم انتقل بعدها المدافع إلى الإمارات لاستكمال برنامجه التأهيلي والعلاجي قبل العودة للقاهرة.

من المقرر ووفقًا للتقارير الطبية للاعب فإنه سيخوض فترة تأهيل وتدريب لمدة تتراوح من 45 إلى 60 يومًا، على أن يعود بعدها للقاهرة للمشاركة مع الفريق بشكل رسمي في المران الجماعي.

كان الوش قد تعرض لإصابة في الركبة أثناء مشاركته مع الزمالك خلال مواجهة نادي الإسماعيلي، ببطولة الدوري الممتاز عن مواجهات الموسم الماضي، وعانى اللاعب من إصابة قوية بقطع في أوتار الركبة اليمنى.