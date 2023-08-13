مواهب أوبرا الاسكندرية ودمنهور تستحوذ على إعجاب جمهور البحيرة

فعلى مسرح اوبرا دمنهور وبقيادة ومصاحبة على الة البيانو للدكتور محمد حسنى استمتع الحضور بباقة من اعمال الطرب التى شكلت جانبا من تاريخ الموسيقى العربية الى جانب عدد من المؤلفات المعاصرة التى تحمل قيمة فنية جادة .

وباداء مميز واصوات واعدة تغنى كل من حبيبة ، نانسى ، أمنية ، آيه بـ موشحات عجبا لغزال - لما بدا يتثنى - يا غريب الدار - يا بهجة الروح - لحظ رنا ، بتونس بيك ، تملى فى قلبى يا حبيبى ، انت عمرى ، قديش كان في ناس ، انا المصري ، الحلوة دى ، من ورا ستارة الليالى ، فيها حاجة حلوة وغيرها . وكان الحفل قد بدا بفقرة فنية لفصل الايقاع الشرقى تدريب الفنان سعيد الارتيست تضمن مجموعة من الالحان والايقاعات المبتكرة .