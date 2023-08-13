زد يعلن تعاقده مع مدافع منتخب الكونغو .. رسمياً

أعلن نادي زد بشكل رسمي تعاقده مع صفقة جديدة لتدعيم صفوفه استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل.

ونجح زد في ضم الكونغولي أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب قادمًا من راسينج كلوب.

ووقع ارناوفو مومبولي عقداً يمتد لخمسة مواسم لتدعيم خط دفاع الفريق، لينضم للصفقات التي أعلن عنها النادي خلال الأيام الماضية.

وكان زد قد أعلن صباح اليوم تعاقده مع جرجس مجدي لاعب وسط فريق انبي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويحاول زد خلال الساعات المقبلة اتمام التعاقد مع ثنائي بيراميدز عبد الله مجدي وأحمد عاطف قطة.