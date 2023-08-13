الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زد يعلن تعاقده مع مدافع منتخب الكونغو .. رسمياً

أرناوفي مومبولي
أرناوفي مومبولي

أعلن نادي زد بشكل رسمي تعاقده مع صفقة جديدة لتدعيم صفوفه استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل.

txt

زد يتعاقد مع الموريتاني ماجاسا رسميا

ونجح زد في ضم الكونغولي  أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب قادمًا من راسينج كلوب.

ووقع ارناوفو مومبولي عقداً يمتد لخمسة مواسم لتدعيم خط دفاع الفريق، لينضم للصفقات التي أعلن عنها النادي خلال الأيام الماضية.

وكان زد قد أعلن صباح اليوم تعاقده مع جرجس مجدي لاعب وسط فريق انبي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويحاول زد خلال الساعات المقبلة اتمام التعاقد مع ثنائي بيراميدز عبد الله مجدي وأحمد عاطف قطة.