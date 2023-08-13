محمد صلاح يفشل في تحقيق إنجاز تاريخي في افتتاحية الدوري الإنجليزي

فشل محمد صلاح من تحقيق إنجاز تاريخي في البريميرليج في افتتاحية الدوري الإنجليزي في مباراة ليفربول وتشيلسي في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد ستامفورد بريدج مساء اليوم الأحد.

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أجري الألماني يورجن كلوب تغيير بخروج من محمد صلاح ونزول وهارفي إليوت في أحداث الشوط الثاني ، مما ظهر الغضب واضحا على معالم وجه صلاح أثناء خروجه في الدقيقة 77 من عمر المباراة .

محمد صلاح كان يريد تحقيق إنجاز تاريخي في لقاء تشيلسي اليوم ، حيث صلاح سجل حتى الآن 8 أهداف في الجولة الأولى، وكان يبحث عن التاسع للابتعاد بالصدارة عن فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي، وواين روني أسطورة مانشستر يونايتد، وألان شيرار الهداف التاريخي للدوري الممتاز.

وصنع اليوم في مباراة تشيلسي وليفربول أسيست إلى الكولومبي دياز في الدقيقة 18. وبهذه التمريرة الحاسمة وصل صلاح إلى المساهمة التهديفية العاشرة أمام تشيلسي مع ليفربول وبازل السويسري، بواقع 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة ، كما ساهم صلاح تهديفيا في المباراة السابعة على التوالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بمجموع 3 أهداف و7 تمريرات حاسم.

حسم التعادل الإيجابي بين ليفربول وتشيلسي بهدف لكل فريق في إفتتاحية بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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