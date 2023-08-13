حبس المتهم بحرق شقيقته وأولادها في عين شمس

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بـ حبس سائق القى زجاجات مولوتوف على منزل شقيقته بعين شمس “المتهم في مذبحة عين شمس” ما أسفر عن احتراق المنزل ومصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات عن أن سبب الحادث خلاف على شقة

أضافت التحقيقات أن المتهم توجه إلى الشقة محل الواقعة، وألقى زجاجات بنزين حارقة "مولوتوف" ولاذ بالفرار.

وأسفر الحريق عن مصرع 3 أشخاص بينما أسرعت سيدة إلى القفز من البلكونة وأصيبت بكسور وتسببت النيران فى إصابة 9 أشخاص باختناقات وتم علاجهم.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده اندلاع حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

بالفحص تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقى العلاج.

وبإجراء التحريات تبين قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقى القبض على المتهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





