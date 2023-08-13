الاقتصادية تؤيد حبس الإعلامي أحمد رجب في سب وقذف والدة شيماء جمال

أيدت المحكمة الإقتصادية، حبس الإعلامي أحمد رجب على الحكم الصادر بمعاقبته لمدة شهر وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالسب والتشهير بوالدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجاء التأييد في الإستئناف الذي قدمه المتهم في الحكم أول درجة.

مضمون حكم المحكمة الإقتصادية

وتضمن حكم المحكمة الإقتصادية قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس المتهمين شهر مع الشغل وغرامة عشرين الف جنية مع الامر بايقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات .

وفي وقت سابق عاقبت محكمة جنح القاهرة الإقتصادية، بحبس الإعلامي أحمد رجب ودفاع المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال، شهرا وغرامة 20 ألف جنيه، في الدعوى التي أقامتها والدة الإعلامية شيماء جمال، بتهمة السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.