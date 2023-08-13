استمرار حبس المتهم بالتخلص من سائق بالتبين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح التبين، حبس عاملًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة التخلص من سائق لودر بعدما اعتدى عليه بضربه على الرأس بألة حادة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة التبين، إخطارًا من المستشفى بوصول سائق لودر جثة هامدة نتيجة إصابته فى الرأس.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات ، نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة فاعتدى الثاني على السائق بألة حادة بمنطقة الرأس، أودت بحياته على الفور.

ولاذ المتهم بالفرار خشية ملاحقته من قبل الأهالي لكن مطاردة رجال الشرطة له وتضييق الخناق عليه حالت دون هروبه وسقط في قبضة الأمن بأحد الأكمنة.