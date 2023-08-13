عاجل
"هنوصلك".. حملة التضامن لاستخراج بطاقات الخدمات لذوي الإعاقة
الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

استمرار حبس المتهم بالتخلص من سائق بالتبين

محكمة جنح التبين
محكمة جنح التبين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح التبين، حبس عاملًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة التخلص من سائق لودر بعدما اعتدى عليه بضربه على الرأس بألة حادة.

 

حبس 4 أشخاص تسببوا في وفاة شاب أثناء التنقيب عن الآثار بالشرقية

بحوزته 6 الأف أ قراص .. حبس المتهم بترويج عقاقير مخدرة بشبرا الخيمة

 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة التبين، إخطارًا من المستشفى بوصول سائق لودر جثة هامدة نتيجة إصابته فى الرأس.

 

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات ، نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة فاعتدى الثاني على السائق بألة حادة بمنطقة الرأس، أودت بحياته على الفور.

 

ولاذ المتهم بالفرار خشية ملاحقته من قبل الأهالي لكن مطاردة رجال الشرطة له وتضييق الخناق عليه حالت دون هروبه وسقط في قبضة الأمن بأحد الأكمنة.

مواد متعلقة

استمرار حبس مسجل خطر بتهمة النصب على المواطنين

حبس متهمين بحيازة وترويج مخدر الحشيش بالشروق

حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

حبس مسجل خطر بتهمة الإتجار في المخدرات

حبس سيدة حاولت خطف حلى ذهبية من طفلة بمسجد أثري

حبس سارقة مصوغات طفلة أجنبية في الجمالية