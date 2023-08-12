أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة، بحبس المتهم بترويج عقاقير مخدرة دائرة قسم ثان شبرا الخيمة 4ايام علي ذمة التحقيقات ، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

بحوزته 6 الأف أ قراص ..حبس المتهم بترويج عقاقير مخدرة بشبرا الخيمة

كانت البداية بتلقي مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، اخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد تمكن ضباط مباحث القسم ضبط أحد الأشخاص بالترويج لعقاقير وأقراص مخدرة بدائرة القسم.

وفي وقت مسبق ، كشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ، قيام شخص بترويج الأقراص والعقاقير والأمبولات المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وأقراص منشطة متخذًا من صيدلية كائنة بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الاجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تمكن ا معاونو رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبحوزته 5424 أقراص وعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية - 150 أمبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية - 160 قرص منشط تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات .

4 سيارات إطفاء لإخماد حريق فى مخزن بـ فيصل

كما سيطرت الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب اليوم في أحد المخازن بنطاق فيصل في محافظة الجيزة، وتدخل رجال الحماية المدنية على الفور، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، قبل امتداده للأماكن المجاورة بدون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

وتم إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق، وحرر محضر بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة فيصل، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

كما قضت محكمة الجيزة بمعاقبة محمد.ع بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات بتهمة ضرب زوجته ب"بلطة" حتى الموت في الصف بالجيزة.

صدر القرار برئاسة المستشار محسن حلمي غراب وعضوية كلا من المستشار أيمن عبدالحكم واسامة عرفة، ومحمد سيد وسعيد برغش أمين سري.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٦٦٦ لسنة ٢٠١٦ جنايات الصف المقيدة برقم ٨٤١٠ لسنة ٢٠١٦ كلى جنوب الجيزة، أن المتهم م.ع ضرب زوجته المجني عليها هدى مسلم عمدًا بيد أنه لم يقصد من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موتها، أثر خلفًا زوجيًا نشب بينهما على إثره استل سلاحًا أبيضًا مسددًا إياه بمواضع متفرقة من جسدها، فأحدث بها الإصابات التي أظهرها تقرير الصفة التشريحية، والتي أنهت حياتها على النحو المبين.