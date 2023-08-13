نتائج الجلسة الإجرائية للغرفة التجارية بالإسكندرية

شهد اليوم الأحد إقامة الجلسة الإجرائية لانتخاب هيئات مجالس إدارات نحو 11 غرفة تجارية على مستوى الجمهورية للدورة الجديدة «2023 - 2027 »، وذلك تنفيذًا لقرار وزير الصناعة والتجارة.

وشملت انتخابات غرف كل من الإسكندرية، الوادي الجديد، الدقهلية، بني سويف، الإسماعيلية، شمال سيناء، الأقصر، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة، البحر الأحمر.

نتائج انتخابات غرفة الإسكندرية

وعقد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية اليوم الأحد ١٣ أغسطس، جلسته الإجرائية لتشكيل هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيس الغرفة ونائبه والسكرتير العام وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد وجاء تشكيل هيئة المكتب كالاتي :

رئيس الغرفة الإسكندرية : احمد الوكيل

النائب الأول: أحمد حسن

النائب الثاني : أحمد صقر

السكرتير العام : عمرو مصيلحي

امين الصندوق : ياسر المنشاوي

امين صندوق مساعد : شريف بقطر

وكان أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أصدر القرار رقم 273 لسنة 2023، الخاص بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة 2023 - 2027، بموعد أقصاه الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.